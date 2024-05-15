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Pegasus yeni uçuş hattını ve bilet fiyatını duyurdu

Pegasus Hava Yolları, uçuş rotasına Ankara-Dublin hattını ekledi.

15 Mayıs 2024 | 12:36
Pegasus yeni uçuş hattını ve bilet fiyatını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni açtığı uluslararası hatlarla uçuş ağını genişleten Pegasus, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftada 3 frekans İrlanda'nın başkenti Dublin'e uçuş gerçekleştirecek.

İlki 3 Temmuz'da yapılacak Dublin uçuşlarının biletleri 69,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Uçuşlar, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Dublin Havalimanı'na çarşamba ve pazar günleri 09.50'de, cuma günleri 10.00'da, Dublin Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ise çarşamba ve pazar günleri 13.25'te cuma günleri 13.35'te düzenlenecek.

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