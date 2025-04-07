Perakendecinin stok sorununa yapay zekalı çözüm

2024'ü 136,6 milyar dolarlık pazar değeriyle kapatması beklenen küresel yapay zeka pazarının, 2025'te 500 milyar dolara, 2030'a kadar ise yüzde 40'a yakın birleşik büyüme oranıyla 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 2030'a kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması öngörülen yapay zekanın, bu katkının 6,6 trilyon dolarını iş gücündeki verimlilik artışlarından, 9,1 trilyon dolarını ise tüketici talebindeki artıştan sağlayacağı kaydediliyor. Yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar arasında ise; ürün geliştirme, risk yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi yer alıyor.

STOK FAZLASI VE EKSİĞİNİ YÜZDE 25 AZALTACAK

Rekabetçi bir dünyada işletmelerin daha verimli hale gelmesine yardımcı olan yapay zeka, pek çok sektörlerde hız ve maliyet avantajı sağlarken, iş süreçlerinin otomatikleşmesi ve verimliliğin artmasıyla önemli ekonomik faydalar da sunuyor. Perakende ve e- ticaret de o sektörlerin başında geliyor.

Yapay zeka tabanlı envanter yönetim sistemleri özellikle perakende sektöründeki işletmelerin stoklarını daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerini sağlamak için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Bu yeni nesil teknolojiler, stok fazlası ve eksikliği gibi yaygın sorunları azaltarak, perakendecilerin maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor. Bu yenilikçi yaklaşım, hem tüketici taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını mümkün kılıyor.

Türkiye’nin B2B online pazaryeri satış platformu ToptanTR de perakendecilere sunduğu avantajları daha da güçlendirmek için yapay zeka yatırımlarına soyunuyor. Yapay zeka tabanlı envanter yönetim sistemleri ile perakendecilerin stoklarını daha verimli yönetmelerini sağlayan ToptanTR, bu sistem sayesinde, stok fazlası ve eksikliği risklerini yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor.

KULLANICI CİROLARI YÜZDE 65’İN ÜZERİNDE ARTACAK

ToptanTR’nin yatırımları yapay zeka ile de sınırlı değil. Örneğin; gelişmiş analitik araçları devreye alacak olan şirket, perakendecilere satış verilerini analiz etme ve pazarlama stratejilerini optimize etme imkânı sağlayacak. Bu yeni araçlarla, perakendecilerin satış tahminlerini daha doğru yaparak yüzde 20 daha verimli bir satış stratejisi oluşturması bekleniyor. Kurulacak yeni lojistik ortaklıkları ile Türkiye genelinde daha hızlı ve güvenilir teslimat gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla da teslimat sürelerinde yüzde 15’lik bir iyileşme yakalanacak.

Öte yandan perakendecilerin mobil cihazlardan kolayca erişebileceği yeni bir uygulama da geliştiren ToptanTR, iş süreçlerini her zaman ve her yerden yönetme imkânı sunacak. Mobil uygulama ile perakendecilerin platforma erişim hızı ise yüzde 30 artacak. Sonuç olarak Toptantr’nin yaptığı tüm bu yatırımlar sayesinde 2025 yılında kullanıcıların yaklaşık yüzde 65’ten fazla ciro artışı sağlaması bekleniyor.