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RAMS, Türkiye Brand Summit’te 3 ödüle layık görüldü

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından düzenlenen Türkiye Brand Summit, iş, ekonomi ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirvede, ulusal ve uluslararası markaların başarılarının ödüllendirildiği törende RAMS, üç ayrı kategoride büyük ödüllerin sahibi oldu.

11 Haziran 2025 | 16:34
RAMS, Türkiye Brand Summit’te 3 ödüle layık görüldü

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından düzenlenen Türkiye Brand Summit, iş, ekonomi ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl dokuzuncusu Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleştirilen zirvede, ulusal ve uluslararası ölçekte marka başarılarının ödüllendirildiği törende RAMS, üç önemli kategoride büyük ödüllerin sahibi oldu.

37 yıllık tecrübeye sahip olan ve Kazakistan ile Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Dubai, Tayland ve Kuzey Irak olmak üzere 6 ülke ve 11 şehirde uluslararası ölçekli projeler gerçekleştiren RAMS Global,Yılın Uluslararası İnşaat Firması”, global marka yüzü Burak Özçivit’in rol aldığı ve Erbil’de hayata geçirilen Pavilion by RAMS projesine özel hazırlanan reklam filmiyle “Yılın Reklam Filmi”, İtalyan moda devi ETRO iş birliğiyle Maslak’ta yükselen, modayla mimariyi buluşturan ETRO Residences İstanbul projesiyle de “Yılın İnşaat Projesi” ödüllerine layık görüldü.

‘BU ÖDÜLLER KÜRESEL VİZYONUMUZU VURGULUYOR’

Ödülleri teslim alan RAMS Türkiye CEO’su Cem Ciritçi, “RAMS olarak faaliyet gösterdiğimiz her şehirde; sadece yapılar değil, aynı zamanda yaşam biçimleri inşa ediyoruz. Bu anlamlı ödüller, vizyonumuzu ve küresel ölçekte ortaya koyduğumuz değeri bir kez daha teyit ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
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Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
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