ARA
DOLAR
38,64
0,05%
DOLAR
EURO
43,95
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4208,68
-1,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
9134,68
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurumu'ndan onay: N11’in yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden n11’in yeni sahibi Abu Dabi merkezli DMSF Holding oldu.

06 Mayıs 2025 | 16:21
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2025 | 16:23
Rekabet Kurumu'ndan onay: N11’in yeni sahibi belli oldu

Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketinin paylarının yüzde 100'ünün ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine onay verdi. 

Doğuş Grubu ile Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak 2013'te kurulan N11, Haziran 2023'te Getir tarafından devralınmıştı. Ardından, Getir'in en büyük yatırımcısı Mubadala'nın yönetimi üstlenmesiyle N11 hisseleri, 2024'te Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'ya ait Borançılı Teknoloji'ye devredilmişti.

DMSF Holding, merkezi Abu Dabi'de bulunan ve ihracat-ithalat, perakende, depolama, lojistik ile gayrimenkul geliştirme gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok yönlü bir yatırım şirketi. Şirket, hem yerel hem uluslararası pazarda faaliyet yürütüyor ve büyümesini stratejik ortaklıklar üzerinden sürdürüyor.

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4208,68 -1,22%
  • ALTIN ONS 3387,48 -1,26%
  • BIST 100 9134,68 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,076 0,408%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37923 0,11433%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,5 0,4189%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,644 0,0546%
  • EURO/DOLAR 1,136 -0,0805%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9467 0,0772%
  • STERLIN/DOLAR 1,33547 -0,10696%
Borsa Haberleri
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
GERİ
İLERİ
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL