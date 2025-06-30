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RePie Portföy Ankara'daki yatırımcılarıyla buluştu

RePie Portföy, 10’uncu yılında Ankara’daki yenilediği irtibat bürosunda yatırımcıları ve iş ortaklarıyla buluştu. Açıklamaya göre sene sonunda 3 milyar dolar portföy büyüklüğüne ulaşmayı hedefleyen şirket, kişiye özel portföy yönetim hizmetleri ile Ankaralı yatırımcılara daha yakın olmayı ve alternatif yatırım fonlarına olan erişimi artırmayı amaçlıyor.

30 Haziran 2025 | 13:37
RePie Portföy Ankara'daki yatırımcılarıyla buluştu

RePie Portföy, 10’uncu kuruluş yılını Ankara’daki yenilenen irtibat bürosunda yatırımcılar, iş ortakları ve finans dünyasından isimleri ağırladığı bir buluşmayla kutladı.

Türkiye’nin üç büyük kentindeki irtibat bürolarıyla yatırımcıya daha yakın olmayı hedefleyen şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcıların beklentilerine göre şekillendirilmiş özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor.

“Ankara’daki irtibat ofisimizle birlikte yatırımcılara daha yakın olmayı, ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve beklentilerine uygun çözümleri doğrudan sunabilmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yapan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Yatırım danışmanlığı yaklaşımımız, piyasadaki değişkenliği gözeterek yatırımcının varlıklarını bilinçli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetmeye dayanıyor. Lideri olduğumuz alternatif yatırım fonlarına Ankaralı yatırımcıların erişimlerini artırarak, uzun vadeli yatırımda potansiyeli yüksek enstrümanlarla portföylerini dengelemek bu yaklaşımımızın önemli bir parçası” açıklamasını yaptı.

Dayıoğlu yaptığı açıklamada, “2025 yılı sonunda portföy büyüklüğümüzü 3 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, menkul kıymet yatırım fonlarımızda da ciddi bir atılım içerisindeyiz ve yıl sonuna kadar bu alanda 5 kat büyüme öngörüyoruz. Öte yandan, finansal okuryazarlığın ve kişiselleştirilmiş portföy yönetiminin güç kazandığı bu dönemde, yatırımcıların doğru bilgilere ve güvenilir finansal yönetime erişimini sağlamak da önceliklerimiz arasında” dedi.

Başkentte güçlü potansiyel

Ankara, yatırımcı sayısı açısından İstanbul’dan sonra ikinci sırada geliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre kentte son 2 yılda yatırımcı sayısı yaklaşık yüzde 38 arttı.

Yeni odak: enerji, maden, konaklama ve finans

2025’te yatırım stratejilerinde enerji, madencilik, konaklama ve finansa odaklanan RePie Portföy, yapay zekâ odaklı girişimlere ilgisini sürdürüyor. Şirket ayrıca, arsa bazlı geliştirilen projeler için yapılandırdığı Proje GYF’lerle gayrimenkul yatırımlarına inovatif bir yaklaşım getirmeye hazırlanıyor.
 

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