sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu

Başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Filenin Sultanları’nı ve Filenin Efeleri’ni desteklemek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile sponsorluk anlaşmasına imza atan sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru oldu.

Gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş’ın yanı sıra A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Voleybol takımlarından oyuncular katılım gösterdi.

‘BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ’

Gerçekleşen imza töreninde sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “25 yıldır değerlerimize sahip çıkarak, toplumun her kesimine katma değer sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumun birleştirici gücü olan sporun gelişimine katkı sağlamak ve Milli Takımlarımızın başarılarını desteklemek bu yaklaşımımızın önemli bir parçası. Bugün farklı spor dallarındaki sponsorluklarımıza bir yenisini ekledik. 60 milyondan fazla kullanıcımız ile Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak, başarılarıyla ilham veren Türkiye Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru olduk. Ayrıca, Kadın voleybolunun gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formalarında logomuzla yer alacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Onların azmi, disiplini ve takım ruhuyla sahada sergiledikleri mücadeleye ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahibinden.com ile imzalanan anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Türk voleybolu artık sadece sahadaki başarılarıyla değil, kurumsal yapısı, altyapısı ve vizyoner iş birlikleriyle de bir dünya markası haline geldi. Bu başarı yolculuğunda bizimle aynı hayali paylaşan sahibinden.com gibi güçlü bir markayla yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin Türk sporuna ve voleybol camiamıza büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. sahibinden.com'un desteğiyle daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Daha büyük başarılara imza atmak için büyük aile olmak, hayal kurmak, hedef peşinde koşmak ve heyecanı kaybetmemek gerekiyor. Hepimize, Türk sporuna, Türk Voleyboluna ve değerli ortağımız sahibinden.com'a bu imzanın hayırlı olmasını diliyorum.”