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Samsung, Alman şirketi 1,5 milyar Euro’ya satın alıyor

Güney Koreli Samsung Electronics, Alman havalandırma şirketi FlaktGroup'u 1,5 milyar Euro’ya satın almak için anlaştı.

14 Mayıs 2025 | 10:03
Samsung, Alman şirketi 1,5 milyar Euro’ya satın alıyor

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi Triton, Alman havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup için Samsung Electronics'in 1,5 milyar Euro’luk satın alma teklifini kabul etti.

Güney Koreli şirket, Kuzey Ren-Vestfalya'da üretim yapan Alman şirketi satın almaya gerekçe olarak yapay zeka projeleri için kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebi gösterdi.

Satın alma işleminin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Bunun Samsung Electronics'in son 8 yıldaki en büyük satın alma işlemi olması dikkati çekti.

 

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Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
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