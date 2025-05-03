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Sanipak, atık suyunun yüzde 70’ini geri kazanacak

Sanipak, sürdürülebilirlik odağıyla hayata geçirdiği Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir adım attı. Sanipak CEO’su Bülent Kozlu, “Yeni tesis, atık suyun yüzde 70’ini geri kazanarak bölgedeki temiz su kaynaklarının sorumlu kullanımını destekliyor. Tesis sayesinde yılda 400 bin m³ su tasarrufu sağlanacak” diyor.

03 Mayıs 2025 | 10:30
Sanipak, atık suyunun yüzde 70’ini geri kazanacak

Kişisel hijyen ürünleri kuruluşu Sanipak, Türkiye’nin ilk temizlik kağıtları fabrikası olan Yalova fabrikasında su kullanımını azaltmak üzere yeni bir Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımı gerçekleştirdi. 

Sanipak’ın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında en önemli üretim girdilerinden olan suyu sorumlu kullanmak üzere yapılan Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımı sayesinde yılda 400 bin m³ su tasarrufu sağlanacağı ve bu miktarın yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su kullanımına eşdeğer olduğuna dikkat çekiliyor.

‘HEDEFİMİZ, SU KULLANIMIMIZI YÜZDE 50 AZALTMAK

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu, “Üretim süreçlerimizin en önemli girdisi olan su hem gezegenimiz hem de şirketimiz için kritik ve korunması gereken doğal kaynakların başında geliyor. Bu kapsamda kaynak sularının sorumlu kullanımına yönelik verimlilik projeleri ve suyun geri kazanım imkanlarının değerlendirilmesi gündemimizde en ön sıralarda yer alıyor” diyor. 

Temizlik kağıtları makinelerine yaptıkları yatırımlar ve verimlilik projeleri sayesinde ton başına su kullanımında Yalova’da son 10 yılda yüzde 40, Manisa'da ise son beş yılda yüzde 30 oranında iyileşme sağladıklarına dikkat çeken Kozlu, Sanipak olarak su kullanımını her yıl daha da azaltmak üzere iddialı hedefler ortaya koyduklarına işaret ediyor. Yalova’daki yeni Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımını da aynı amaçla hayata geçirdiklerini kaydeden Bülent Kozlu, “2028 yılına kadar ton başına su kullanımımızı yüzde 50 oranında azaltmak üzere çalışmaya devam ediyoruz” diye konuşuyor.

‘ÇALIŞMALARIMIZI ‘YARINLARA SÖZÜMÜZ’ MOTTOSUYLA YÜRÜTÜYORUZ’

Sanipak, çevresel, toplumsal ve yönetişimsel (ESG) sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘Yarınlara Sözümüz’ mottosuyla yürütüyor. Bülent Kozlu, “Tüm üretim ve ürün yaşam döngüsü süreçlerinde çevre dostu ve yenilikçi çözümler geliştiren Sanipak; su ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi, doğa dostu ambalaj çözümleri ve döngüsel ekonomi uygulamaları ile çevresel sürdürülebilirlik için somut hedefler kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor” diyor.

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu’nun Yalova Atık Su Tesisi’ne ilişkin verdiği rakamsal bilgiler şöyle:

  • Tesis sayesinde atık suyun yüzde 70’i geri kazanılacak. 
  • Yalova fabrikasında toplam su kullanımının yüzde 40’ı oranında taze su çekişi azalacak. 
  • Yılda 400 bin m³ su tasarrufu sağlanacak. Bu da yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su kullanımına eşdeğer
  • Sanipak’ın toplam su kullanımı yüzde 20 oranında azalacak

 

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Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
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Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
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GERİ
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