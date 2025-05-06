Sanofi Opella’daki control hissesini CD&R’ye devretti

Sanofi, şirkette yüzde 48,2 gibi önemli bir hisseyi elinde tutarken, kalan yüzde 1,8'lik pay ise Bpifrance’a ait olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönüşüm, yalnızca bir sahiplik değişimini değil aynı zamanda ileriye doğru atılmış cesur bir adımı temsil ediyor. Opella yaşlanan nüfus, dijital sağlık erişimi ve kişisel bakım konusunda artan talepler gibi güçlü trendler tarafından yeniden şekillenen ve dünyada 190 milyar Euro’luk hacme sahip vitamin, mineral ve takviyeler alanında yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Merkezi Fransa’da bulunan Opella, Enterogermina ve Pharmaton gibi 100 markadan oluşan bir portföyü yönetiyor. Şirket insanların sağlıklarını daha kolay yönetebilmeleri için bilimsel temelli, tüketici odaklı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı taahhüt ediyor.

Konuyla ilgili Opella Başkanı ve CEO’su Julie Van Ongevalle, “Bağımsız bir şirket haline gelmek bir dönüm noktası. Bu başarıyı mümkün kılan 11 bin kişilik yetenekli ekibimizle gurur duyuyorum. Doğru iş ortakları ve odaklanmayla, insanların kendi sağlıklarını iyi yönetme biçimlerini kolayca, güvenli ve kendi istedikleri şekilde yeniden şekillendirmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

Afrika-Orta Doğu-Türkiye (AMET) Genel Müdürü Feirouz Ellouze ise, “Opella'da misyonumuz, öz bakımı olması gerektiği kadar kolaylaştırmak. Sağlık okur-yazarlığını geliştirmek ve 'Sağlık sizin elinizde' vizyonumuzu genişletmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Opella'daki bu yeni bölüm, küresel olarak hızlı hareket eden bir tüketici sağlık şirketi olma yolculuğumuzu ilerletmeyi hedeflemekte. Çalışanlarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kalıcı bir miras yaratma yeteneklerine inanıyoruz. AMET Bölgesi olarak, Türkiye'deki üssümüzden Afrika ve Orta Doğu'daki operasyonlarımızı yönetmekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Opella'nın Denetim Kurulu Başkanlığı görevini David Taylor üstlendi. Taylor, “Opella'ya beni çeken şey cesur bir şirket olması, anlamlı bir misyona, yetenekli bir ekibe ve yeni ufuklar açmaya hazır bir iş yapısına sahip olmasıydı. Opella alanında küçük değişiklikler gerçekleştirmek değil, onu tamamen yeniden şekillendirmek için var” dedi.