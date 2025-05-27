Sarıtaş’dan Yalova’da dev yatırım: 800 bin ton kapasiteli olacak

1957 yılında İstanbul Karaköy’de kurulan ve yalnızca paslanmaz çelik üretiminde uzmanlaşan Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yalova Makine İhtisas OSB’de yatırımına başladığı entegre paslanmaz çelik üretim tesisiyle, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmayı ve ihracat potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

2024 yılında Yalova OSB’de arazi alımıyla başlatılan yatırım süreci dört fazda hayata geçirilecek.

Yatırımının ilk iki fazı kapsamında kurulacak olan soğuk haddeleme tesislerinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor. Bu yeni kapasiteyle birlikte Sarıtaş, yılda 400.000 ton üretim kapasitesi ile 500 kişilik ek istihdam sağlayacak.

devreye alınması planlanıyor. Bu yeni kapasiteyle birlikte Sarıtaş, yılda ile sağlayacak. 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanan üçüncü etap sıcak haddeleme tesisiyle toplam üretim 800.000 tona , istihdam 700 kişiye ulaşacak.

faaliyete geçmesi planlanan üçüncü etap sıcak haddeleme tesisiyle toplam üretim , istihdam ulaşacak. 2030 itibarıyla devreye girecek çelik ergitme tesisiyle birlikte, tüm üretim süreçleri (melt-to-finish) tek çatı altında toplanacak. Böylece 1.200 kişiye doğrudan istihdam sağlayan tam entegre bir tesis yapısı tamamlanmış olacak.

Yatırımla ilgili “Bu yatırım, Türkiye’nin sanayi bağımsızlığına atılmış güçlü bir adımdır” değerlendirmesinde bulunan Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, şu açıklamayı yaptı:

“Yalova OSB’de başlattığımız bu entegre tesis yatırımı yalnızca bir kapasite artışı değil; Türkiye’nin paslanmaz çelikte yerli ve milli üretim gücünü artırma, dışa bağımlılığını azaltma ve yüksek katma değerli sanayi modelini güçlendirme adımıdır. Bu yatırımla birlikte ergitmeden son ürüne kadar tüm zinciri bünyemizde yönetecek hem iç pazarın hem de ihracatın ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayacağız. Sanayide egemenliğin yolu, kendi hammaddesini kendi işleyebilen entegre yapılardan geçiyor. Biz de bu vizyonla ilerliyoruz.”

Sürdürülebilirlik ve dijital altyapı odaklı tasarım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımın mühendislik planlaması sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülüyor. Tesislerde enerji verimliliği yüksek ekipmanlar, proses otomasyon sistemleri, dijital izlenebilirlik çözümleri ve atık geri dönüşüm altyapıları yer alacak. Böylece Sarıtaş Paslanmaz Çelik, üretim performansı kadar çevresel sorumluluk açısından da sektöre örnek olmayı hedefliyor.

Gebze Tesisleri ile Tam Entegrasyon

Sarıtaş’ın halihazırda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 350 kişilik uzman kadrosuyla sektörde faaliyet gösteren, 750.000 ton/yıl işleme kapasitesine sahip mevcut işleme merkezi, yeni entegre tesis ile eş zamanlı çalışacak. Şirket burada; dilme, boy kesme, taşlama, boyama, özel yüzey işlemleri ve parmak izi önleyici kaplama gibi katma değerli hizmetlerini sürdürerek sanayiye esnek ve yüksek kaliteli çözümler sunmaya devam edecek.

‘Geleceğe üretimle, yatırımla ve iş birliğiyle yürüyoruz’

Ercüment Sarıtaş sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“65 yıldır bu ülkede sanayiye inanıyor, üretimin dönüştürücü gücünü savunuyoruz. Bugün 74 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak, bu yatırımla yalnızca üretim gücümüzü değil, Türkiye’nin globaldeki itibarını da büyütüyoruz. Sarıtaş, yalnızca bir üretici değil; beyaz eşya, otomotiv, gıda, makina imalat, enerji, kimya, savunma sanayi, gemi inşa ve inşaat gibi sektörler başta olmak üzere sanayiye çözüm ortaklığı sunan bir yapıdır. Geleceğe üretimle, yatırımla ve iş birliğiyle yürüyoruz.”