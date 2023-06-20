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SASA’dan önemli iş birliği

Yumurtalık’ta yılda 1 milyon ton propilen üretebilecek kapasiteye sahip dünyanın en büyük Propan Dehidrojenasyon (PDH) ünitesini, en son nesil Honeywell Oleflex teknolojisini kullanarak inşa edecek. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “SASA, bütün Erdemoğlu Holding iştiraklerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hedeflerine yürürken, dünyadaki en son teknolojileri kullanmayı sürdürecek” diyor.

20 Haziran 2023 | 13:37
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SASA’dan önemli iş birliği

SASA, Yumurtalık’ta yılda 1 milyon ton propilen üretebilecek kapasiteye sahip dünyanın en büyük Propan Dehidrojenasyon (PDH) ünitesini, en son nesil Honeywell Oleflex teknolojisini kullanarak inşa edecek. SASA’nın bu projesinin 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleşecek olup yıllık 1 milyon ton kapasiteli bir PDH üretim tesisi ve konteyner limanının inşasını kapsadığı bilgisi de veriliyor.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK POLYESTER VE POLİMER ÜRETİCİSİYİZ”

Türkiye’yi dünyanın en büyük üç polyester üreticisinden biri yapmayı ve küresel ölçekte söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyleyen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “SASA, sürdürülebilir bir büyüme perspektifine sahip Türkiye’nin en büyük polyester ve polimer üreticisi. SASA, bütün Erdemoğlu Holding iştiraklerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hedeflerine yürürken, dünyadaki en son teknolojileri kullanmayı sürdürecek” diyor. 

Erdemoğlu, bu kapsamda Yumurtalık’ta inşa edecekleri yeni tesiste de dünyanın en önemli ve yeni teknolojilerini kullanan Honeywell UOP Oleflex ile iş birliğine gidildiğini kaydediyor.

Honeywell’in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran, “SASA’nın yeni inşa edeceği Yumurtalık tesisinde kullanacağımız Oleflex teknolojimiz, Honeywell UOP tarafından dehidrojenasyon teknolojisinde 75 yılı aşkın süredir yapılan inovasyonlarla desteklenen özgün, yüksek aktif ve çevre dostu  katalizörünü kullanarak düşük maliyetli propilen üretmesini ve böylece büyüyen propilen pazarına katılmasını sağlayacak” diye konuşuyor.

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