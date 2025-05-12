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SASA'nın dev petrokimya projesi: Avrupa'daki rafinerilerden bilgi alındı

SASA’nın, Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kurmayı planladığı ve Türkiye’nin yılda 25 milyar ABD dolarına yaklaşan petrokimya ithalatını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen petrokimya tesisine ilişkin çalışmalar sürüyor.

12 Mayıs 2025 | 12:30
SASA'nın dev petrokimya projesi: Avrupa'daki rafinerilerden bilgi alındı

Bu kapsamda, SASA ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve beraberindeki heyet 8 Mayıs’ta Rotterdam’daki (Hollanda) VPR ve 9 Mayıs’ta Sardinya’daki (İtalya) Sarroch rafinerilerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Gezide Sayın İbrahim Erdemoğlu’na, SASA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu, SASA Yönetim Kurulu Yatırımlardan Sorumlu Murahhas Üyesi Güven Kaya, SASA Proje Grup Yöneticisi Yusuf Ali Taştı ve SASA Yönetim Kurulu Danışmanı İbrahim Turhan eşlik ettiler.

Heyetin ilk durakları olan VPR rafinerisi, günlük 120 bin varil ham petrol ve kondensat işleme kapasitesine sahip. Rafinerinin bağlı bulunduğu VPR şirketi CEO’su Jeffrey van Geloof ve rafinerinin teknik yöneticileri tarafından organize edilen programda İbrahim Erdemoğlu ve SASA yöneticileri rafineri ile son derece gelişmiş laboratuvarını gezme imkânı da buldular. 

Gezinin ikinci ayağı olan Sarroch rafinerisi, günlük 300 bin varil ile İtalya’nın toplam ham petrol işleme kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturuyor. Sarroch rafinerisi en hafif üründen en yüksek yoğunlukluya kadar bütün ham petrol türlerini işleyebilecek esnekliğe sahip ve LPG, nafta, aromatik hidrokarbonlar ve BTX, benzin, kerosen ve gazyağları, jet yakıtı, fuel-oil ve motorin gibi çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapabiliyor. 

Ayrıca rafineri ile entegre olarak faaliyet gösteren ve üretilen petrokok ile atık gazlardan elektrik üreten 575 MW kapasiteli enerji santralı, Sardinya adasının enerji ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını karşılayarak adadaki yenilenebilir enerji santrallarına destek olarak hizmet ediyor. Rafinerinin sahibi olan Saras şirketinin CEO’su Franco Balsama ile Rafineri Müdürü ve Baş Endüstri Yöneticisi Carlo Guarrata tarafından ağırlanan heyet petrol boşaltma terminallerini, enerji santralini ve rafineri sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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