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Shell 5 yıllık planını açıkladı: LNG satışları büyüyecek

Enerji şirketi Shell, 2028'e kadarki yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirmeyi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını 5 yıl içinde yüzde 4-5 büyütmeyi planladığını duyurdu.

25 Mart 2025 | 13:56
Shell 5 yıllık planını açıkladı: LNG satışları büyüyecek

Shell, bugün yatırımcılarla gerçekleştireceği Sermaye Piyasaları Günü öncesinde yeni stratejisine ilişkin planlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, hisse geri alımlarına odaklanarak hissedar dağıtım politikasını operasyonlardan elde edilen nakit akışının yüzde 40-50 seviyesine yükseltecek. Bu oran daha önce yüzde 30-40 bandında bulunuyordu.

Shell, planlanan yıllık harcamalarını ise 2028'e kadar 20-22 milyar dolar aralığına indirdi. Şirket bu kapsamda yapısal maliyet azaltma hedefini 2028 sonuna kadar 5-7 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

Dünyanın en büyük LNG ticaret şirketi olan Shell, gelecek 5 yılda LNG satışlarını yüzde 4-5 seviyesinde büyüterek üretimini yılda yüzde 1 artırmayı, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varilde sabit tutmayı hedefliyor.

Şirket, 2030'a kadar bütçesinin yüzde 10'unu da düşük karbonlu yatırımlara harcamayı planlıyor.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, stratejiye ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün temel finansal hedeflerimizde çıtayı yükseltiyor, rekabet gücümüzün olduğu yerlere yatırım yapıyor ve hissedarlarımız için daha fazlasını sunuyoruz." ifadesini kullandı. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
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Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
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