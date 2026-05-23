Japonya'da dudak uçuklatan açık artırma: 1 çift kavun 36 bin 500 dolara alıcı buldu

Japonya'nın kuzey bölgesinde yer alan Hokkaido Adası'nda yetiştirilen ünlü Yubari kavunları, katıldıkları açık artırmada rekor bir fiyata satıldı.

Sezonun ilk müzayedesinde bir çift özel kavun, tam 5,8 milyon yene (yaklaşık 36 bin 500 dolar) alıcı bularak tarihe geçti.

2019 Yılının Rekoru Geride Kaldı



Kyodo News’un aktardığı bilgilere göre, bu satışla birlikte Hokkaido kavun müzayedelerinde yeni bir rekor kırılmış oldu. Bundan önceki en yüksek satış, 2019 yılında 5 milyon yen ile gerçekleşmişti. Bu yılki ihalede elde edilen 5,8 milyon yenlik tutar, eski rekoru geride bıraktı.

Hokkaido’nun Yubari şehriyle özdeşleşen ve bölgenin simgesi haline gelen bu lüks kavunların ihalesini, sebze ve meyve toptancılığı yapan Futami Seika firması kazandı. Şirket tarafından satın alınan kavunlar daha sonra Keio Store isimli firmaya devredildi. Meraklıları için kavunların, pazar gününe kadar Tokyo’daki bir süpermarkette sergileneceği açıklandı.

Tanıtım Amaçlı Yüksek Fiyatlar



Yubari Tarım Kooperatifi, bölgedeki yerel üreticilerin bu yıl toplamda 2,12 milyar yen (yaklaşık 3 bin 86 ton) değerinde kavun sevkiyatı yapmayı hedeflediğini belirtti.

Japonya’da sezonun bu tür ilk açık artırmalarında birinci sınıf hasat edilen lüks meyveler geleneksel olarak oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. İhaleyi kazanan şirketler, ödedikleri bu astronomik tutarları genellikle kendi markalarının reklam ve tanıtım faaliyetleri için bir prestij unsuru olarak kullanıyor.