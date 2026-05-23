Pentagon UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımladı

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulmasına ilişkin sürecin başlamasının ardından Pentagon, yeni belgeler yayımladı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Yayımlanan videolardan birinde, 2019'da Basra Körfezi üzerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında faaliyet gösteren bir askeri platformun kızılötesi sensörüyle kaydedildiği belirtilen üç cismin uçtuğu görüldü.

2022 tarihli başka bir videoda ise İran açıklarında gemilerin yakınından geçen 4 tanımlanamayan cisim görüntülendi.

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.