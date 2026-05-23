Kurban Bayramı yoğunluğu başladı: Görme engelli usta gece gündüz çalışıyor

Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir talep olduğunu ve işlemin aşamalarından dolayı zaman aldığını vurgulayan Yüce, "Özenli bir işçilik için müşterilerimizden her zaman kurbandan en az 10 gün önce gelmelerini talep ediyoruz. Bir bıçak üç dört farklı işlemden geçiyor, önce kanal açılıyor, ardından bileme işlemi yapılıyor ve en son çapakları alınıyor. Bıçakların tek tek ambalajlanarak sarılması da bize ciddi bir vakit kaybettiriyor. Şu anki yoğun talep nedeniyle zor yetişiyoruz ve üç dört gündür dükkanda sabahlıyoruz. Kaliteli bir bıçağın kalınlığı en az 2-3 milimetre olmalı ve gövdesi esnememelidir. Bileme kanallarını yatırarak açıyoruz ki bıçak kullanıma uygun olsun, böylece müşterilerimizin kullanımı sırasında körelmesi gecikiyor. Piyasada teneke olarak tabir edilen merdiven altı, kalitesiz bıçaklar aynı gün içinde köreliyor. Vatandaşların bilindik markaları tercih etmesini ve bıçaklarını mutlaka güvenilir yerlerde biletmesini istiyoruz." dedi.