Sigortam.net, 25. yılını kutluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında iLab Grup’un bir parçası olarak kurulan Sigortam.net, bugün geldiği noktada 25 yıllık birikimiyle “Sigorta=Sigortam.net” yaklaşımını benimseyerek sigortayla ilgili her ihtiyaca tek noktadan çözüm sunuyor.

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, 25. yıla ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“25 yıldır güvenilir, ulaşılabilir ve kullanıcı dostu sigortacılığı mümkün kılmak için çalışıyoruz. Bu süreçte 10 milyondan fazla müşteriye ulaşmanın gururunu yaşarken 7/24 ulaşılabilir hizmet modelimiz, yapay zeka destekli altyapımız ve insana dokunan yaklaşımımızla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Sigortacılıkta dijital dönüşümün öncüsü olarak, müşterilerimizin güvenini daima önceliğimiz kabul ediyor, onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz.”