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Sigortam.net, 25. yılını kutluyor

25. yaşını kutlayan Sigortam.net, 10 milyondan fazla müşterisi, 30’a yakın anlaşmalı sigorta şirketi ve 500’e yakın çalışanıyla sektörde faaliyetlerini sürdürüyor.

24 Haziran 2025 | 12:40
Sigortam.net, 25. yılını kutluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında iLab Grup’un bir parçası olarak kurulan Sigortam.net, bugün geldiği noktada 25 yıllık birikimiyle “Sigorta=Sigortam.net” yaklaşımını benimseyerek sigortayla ilgili her ihtiyaca tek noktadan çözüm sunuyor.

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, 25. yıla ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“25 yıldır güvenilir, ulaşılabilir ve kullanıcı dostu sigortacılığı mümkün kılmak için çalışıyoruz. Bu süreçte 10 milyondan fazla müşteriye ulaşmanın gururunu yaşarken 7/24 ulaşılabilir hizmet modelimiz, yapay zeka destekli altyapımız ve insana dokunan yaklaşımımızla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Sigortacılıkta dijital dönüşümün öncüsü olarak, müşterilerimizin güvenini daima önceliğimiz kabul ediyor, onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz.”

 

 

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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
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BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
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İLERİ
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