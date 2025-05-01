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Şişecam'da üst düzey atama

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin yeni Genel Müdürü Can Yücel oldu.

01 Mayıs 2025 | 03:56
Şişecam'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici'nin yerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel'in Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi. İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdüren Kenan Ayvacı da Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun olan Yücel, çalışma hayatına İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2008'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2009'da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2011'de Proje Finansmanlarından Sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016'da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yücel, 2020'de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirildi.

2021'de İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yücel, aynı yıl Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

3 Ocak 2022'den itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

- Kenan Ayvacı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Öte yandan, 1 Şubat 2024'ten itibaren İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdüren Kenan Ayvacı, aynı zamanda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

1997'de ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan Ayvacı, 1998'de İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

2006'da Sermaye Piyasaları Bölümü'ne Müdür Yardımcısı, 2010'da Birim Müdürü olarak atanan Ayvacı, 2016'da Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü olarak görevlendirildi ve aynı yıldan itibaren üç yıl süre ile İş Yatırım'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Mayıs 2019'da İş Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024'te İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Galatasaray Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Ayvacı, İş Yatırım'daki görevlerinin yanı sıra, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ve Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

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