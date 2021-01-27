Sivas’ı ‘Optik Vadisi’ne dönüştürme vizyonu hayat buluyor. ASELSAN Hassas Optik A.Ş’nin 50 milyon dolarlık yeni yatırımıyla elektro-optik cihazlar artık Türkiye’de üretilecek.

Böylece 250 milyon dolarlık ithalatın önü kesilecek. Anadolu son yıllarda önemli teknolojik yatırımlara ev sahipliği yapıyor.

Bunlardan biri de Sivas’ta 2006 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk göz içi lens üretimini gerçekleştiren Anadolu Tıp Teknolojileri şirketi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı işadamı Osman Yıldırım’ın Sivas’ı ‘Optik Vadisi’ne dönüştürme hayali ile ortaya çıkan bu yatırımın ikinci ayağı 2016’da ASELSAN ortaklığında kurulan ASELSAN Hassas Optik olmuştu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.