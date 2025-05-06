Sneaks Up'a dev ortaklık

2014'te kurulan ve sneaker, giyim ve özel koleksiyonlarıyla bilinen Sneaks Up, Türkiye genelindeki 65'i aşkın mağazası ve online platformuyla büyümesini sürdürüyor. Firma şimdi de büyük bir ortaklığa imza attı.

Lycian Capital ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi’nin yönetimindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yapılan ve Deloitte Türkiye’nin satıcı taraf danışmanı olarak hizmet sunduğu önemli yatırımla, Sneaks Up’ın Türkiye’de yeni mağaza yatırımları ile büyümesi ve uluslararası büyüme stratejisi ile global spor moda perakende markasına dönüşmesine yardımcı olması bekleniyor

Sneaks Up CEO’su ve Kurucu Ortağı Mustafa Ünal, “10. yılımızı geride bırakırken sneaker tutkumuz, güçlü özkaynak ve perakende tecrübemiz, sürdürülebilir iş modelimiz ile büyüyerek ülkemizin perakende sektöründeki öncü markalarından biri olduk. Yeni ortaklığımız ile markamızın kurumsal dönüşümüne hız kazandırırken, yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza yatırımları, distribütörlükler, yeni marka ve iş ortaklıkları ile büyüyerek spor moda perakende ekosistemimizi güçlendireceğiz. Sneaks Up’a ve büyüme istikrarımıza duydukları güven için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş (Maxis) ve Lycian Capital ile Azimut Group’a teşekkür ederim. Bu yatırımın halka arz yolculuğumuzun da ilk adımı niteliğinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Azimut Türkiye CEO’su Murat Salar, “Sneaks Up’ın spor perakende sektöründeki güçlü konumu ve ayakları yere basan büyüme yolculuğu, bu işbirliği kararını almamızı kolaylaştırdı. Bu yatırım ile, Sneaks Up’ın rekabet gücünü artırarak hem iç pazarda hem uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

Lycian Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Gökhan Arıkoç, “Etkileyici bir büyüme ile sektöründe öncü oyuncular arasında yer alan Sneaks Up’a Maxis ile birlikte ortak olma fırsatı bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bu yatırım, güçlerimizi birleştirerek Sneaks Up’ın büyümesini hızlandırmak ve pazardaki liderliğini pekiştirmek için büyük bir imkan sunuyor.”

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özgür Temel ise şunları ekledi: “Sneaks Up’ın perakende sektöründeki yenilikçi vizyonu ve sektöre kattığı değer, bize önemli bir yatırım fırsatı sundu. Ortaklığımızın halihazırda güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olan Sneaks Up için etkili bir itici güç olacağından hiç şüphem yok.”