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ŞOK Marketler 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

ŞOK Marketler 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

12 Mart 2025 | 11:23
Son Güncellenme: 12 Mart 2025 | 11:24
ŞOK Marketler 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, geçen yıl net 256 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 81 ilde 10 bin 981'e çıkarırken cirosunu ise 202 milyar liraya ulaştırdı.

ŞOK Marketler "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyalarıyla 2024'te de özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde müşterilerinin bütçelerine destek oldu.

ŞOK Marketler, 2024'te açtığı yeni mağazalarla Türkiye genelindeki yaygınlığını artırırken yeni mağaza konseptiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıdı. Daha geniş satış alanına ve ürün çeşitliliğine sahip yeni mağazalarda kafe bölümü, yeme-içme alanları, günlük taze fırın ürünleri, hazır yemek seçenekleri, sıcak kahve ve özel soğutmalı dolaplarda taze sebze-meyve ve donuk ürünler sunuluyor.

ŞOK Marketler, dijitalleşme kapsamında e-ticaret uygulaması Cepte ŞOK'u yeni arayüz güncellemesi ve 60 dakikada teslimat seçeneğiyle daha kullanıcı dostu hale getirdi. Şirket, ŞOK Ekstra hizmetiyle mağazalardan ve Cepte ŞOK üzerinden satın alınabilen gıda dışı ürünleri kargoyla teslim etmeyi sürdürdü.

DEPREM BÖLGESİNE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

ŞOK Marketler, toplumsal faydayı ön planda tuttuğu "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle, başta deprem bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerini desteklemeye devam etti. Kooperatiflerle yapılan işbirliğiyle kadınların ürettiği el emeği ürünler kar amacı güdülmeksizin seçili ŞOK mağazalarında müşterilerle buluştu.

Projeyle bugüne kadar 10 milyon liradan fazla ekonomik değer yaratıldı, kadın istihdamının artırılmasına ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki üreticileri desteklemek amacıyla 2024 kasım ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank işbirliğiyle Tedarik Zinciri Finansman Programı başlatıldı. Bölgedeki tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan program vasıtasıyla tedarikçilerin mali yapıları güçlendirilirken, kesintisiz üretim ve istihdama da katkı sağlanıyor.

‘TOPLUMSAL DEĞER YARATIYORUZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2024'te de stratejik yatırımlarıyla büyümelerini sürdürerek satış gelirlerini artırmayı ve müşterilerine iyi hizmet sunmayı başardıklarını belirtti.

Demirel, "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyalarıyla tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırdıklarını ve bütçelerine katkı sağladıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni mağaza konseptimiz, güncellenen e-ticaret uygulamamız ve kargo yoluyla teslimat hizmetimizle alışveriş deneyimini geliştirdik. Kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki tedarikçileri destekleyen projelerimiz, istihdama katkımız ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplumsal değer yaratıyoruz. 2025 yılında da tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte perakende sektöründeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız." AA

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
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