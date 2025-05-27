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Tchibo Türkiye 5 yılda 50 milyon Euro yatırım yapacak

Globalde 75’inci ve Türkiye’de 20’inci yılını kutlayan Tchibo, beş yılda Türkiye’ye 50 milyon Euro yatırım yapacak. Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “Çift haneli büyümeyi sürdüreceğiz. 60 olan mağaza sayımızı ise 2028’de 100’e çıkartacağız” diye konuştu.

27 Mayıs 2025 | 20:02
Tchibo Türkiye 5 yılda 50 milyon Euro yatırım yapacak

Hamburg'da evlere posta yolu ile kahve satarak başlayan ve bugün globalde 13 ülkede yaklaşık 1000 mağazaya ulaşan Tchibo, Türkiye’de yeni yatırımlara hazırlanıyor. Önümüzdeki beş yılda Türkiye’ye 50 milyon Euro yatırım yapmayı planlayan şirket, 2028 yılında mağaza sayısını da 60’tan 100’e çıkartacak. 

Türkiye’de çift haneli büyümeye devam edeceklerini söyleyen Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “Tchibo’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen pazar Türkiye. Her yıl çift haneli büyüyoruz. Şirketimizin doğup büyüdüğü Almanya ilk sırada. Avrupa’daki iki ülkenin ardından Türkiye 4 ve 5’incilik arasında gidip geliyor. Ama bizim gözümüz Almanya’dan sonra ikincilikte” dedi. 

1000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Global kahve pazarının en önemli oyuncularından biri olan Tchibo'nun hikayesi, 1949'da Almanya'da evlere posta yoluyla kahve gönderimi yaparak başlıyor. 1955’te ilk mağazasını yine Hamburg’ta açan marka, ilerleyen dönemlerde diğer Avrupa ülkelerine de açıldı ve bugün globalde 13 ülkede yaklaşık 1000 mağaza ile hizmet veriyor. 

Tchibo’nun Türkiye’deki serüveni 2005 yılında başladı. Aradan geçen 20 yılda 13 ilde 60 mağazaya ulaştı. Türkiye’de kendi açtığı mağazalar ile büyüyen şirketin, franchise sistemiyle büyüme hedefi de var. Burak Deniz, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Türkiye’de 700 kişiye istihdam yaratan şirket, bu rakamı 1000’e çıkartmayı hedefliyor. 

Tchibo Türkiye'nin, yeni yıl itibarıyla başladığı 75’inci yıl kutlamalarının yeni durağı Grand Pera oldu. Markaya özel olarak hazırlanan "Tchibo Kaffee No.75" etkinlik alanında Tchibo'nun 75 yıllık mirası gözler önüne seriliyor. Kahve posaları ile sabun yapımı, mono baskı ile bardak altlığı kişiselleştirme, kolaj teknikleri ile kahve temalı poster hazırlama gibi atölyelerin yanı sıra özel sergiler ve sürpriz hediyelerle dolu Tchibo Kaffee No.75; kahve severler için kapılarını açıyor. 

KAHVE ÇAYI YAKALADI

Kahve pazarının her yıl çift haneli büyüdüğünü söyleyen Burak Deniz, kahvenin ilk kez 2024 yılında çay tüketimini yakaladığını vurguladı. Geçen yıl markette 27 milyar TL’lik kahve satıldığını belirten Deniz, “2025’te beklentimiz kahvenin ilk kez çayı geride bırakması. Genç tüketici kahvenin büyümesini sağlıyor. Granül ve karışık kahveler pazarın yüzde 60’ını oluşturuyor. Yüzde 30’unu ise Türk kahveleri oluşturuyor. Geri kalan yaklaşık 10’luk dilim ise çok hızlı büyüyen filtre çekirdek ve kapsülden oluşuyor. Bu kısım her yıl üç haneli rakamlar ile büyüyor. Biz de filtre, çekirdek ve kapsül tarafında pazarda lideriz. Bu liderliğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu. 

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
GERİ
İLERİ
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