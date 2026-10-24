DS 7'nin yerini alan yeni DS N°7 Türkiye yollarında: İşte özellikleri ve güncel satış fiyatı

Yeni DS N°7, DS Automobiles için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Markanın ilk özgün modeli olan DS 7, 2018 yılında Türkiye pazarına sunularak DS Automobiles’ın yeni döneminin öncüsü olmuştu. Fransız lüks bilgi birikimini yüksek konfor ve ileri teknolojilerle buluşturan DS 7, Türkiye’de 7.800 adedi aşan satış performansıyla önemli bir başarı elde etti. DS Automobiles şimdi bu güçlü mirası Yeni DS N°7 ile ileriye taşıyor ve tasarım, teknoloji ve konfor alanlarında çıtayı daha da yükseltiyor.

DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden DS N°7 ile premium SUV segmentindeki iddiasını daha da güçlendirdiğini söyleyen DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi “DS 7, Türkiye’de pek çok müşterimizin DS Automobiles ile tanışmasını sağlayan, markamızla güçlü bir bağ kurmalarında önemli rol oynayan bir model oldu. Yeni DS N°7 ile bu bağı güçlendirmek ve yeni müşterilerimizi DS’nin seyahat anlayışıyla tanıştırmak istiyoruz. Bizim için lüks, yalnızca gördüğünüz detaylarda değil, yolculuk boyunca nasıl hissettiğinizde anlam kazanıyor. Günlük hayatımız giderek daha yoğun, daha gürültülü ve daha yorucu hale geliyor. Otomobilinizde geçirdiğiniz zamanın ise kendinize ayırabildiğiniz, rahatladığınız ve yolculuktan keyif aldığınız bir zamana dönüşmesini önemsiyoruz. ‘Dünyayı sessize alın’ mesajı, yeni DS N°7 ile sunmak istediğimiz deneyimi anlatıyor. Müşterilerimizi bu otomobili yakından tanımaya, direksiyonuna geçmeye ve konforunu bizzat deneyimlemeye davet ediyoruz” dedi.

Markanın yeni isimlendirme stratejisini devam ettiren modellerinden biri olan DS N°7, Türkiye’de PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri ve ilk etapta 145 BG sistem gücü sunan yeni nesil hibrit güç ünitesiyle 3.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarına çıkmaya başladı. Zarafet, ileri teknoloji ve verimliliği bir araya getiren yeni DS N°7, DS Automobiles’in premium SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

