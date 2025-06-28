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TeamSec, Turcorn 100 ile Unicorn adayları arasında yerini aldı

TeamSec, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Turcorn 100 listesine seçildi. Bu başarı, şirketin 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu tescilledi. Program kapsamında sağlanan mentorluk, finansman ve uluslararası bağlantılar, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak.

27 Haziran 2025 | 10:16
TeamSec, Turcorn 100 ile Unicorn adayları arasında yerini aldı

Sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi likiditesi alanlarında çözümler sunan, yapay zekâ destekli yeni nesil bir fintech ve regtech şirketi olan Teamsec, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin en değerli teknoloji girişimlerini kapsayan Turcorn 100 Programı’na dahil edildi. 2030 yılına kadar 100 unicorn girişim yaratmayı hedefleyen bu program, yalnızca finansal başarı değil; aynı zamanda küresel rekabet gücüne sahip yenilikçi iş modellerini de ön plana çıkarıyor. 

‘Global hedeflerimize ulaşmada önemli katkı sağlayacak’

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, programa dahil olmaları üzerine şunları söyledi: “Turcorn 100 Programı’na dahil olmak, yalnızca Türkiye’de değil, küresel fintech ekosisteminde de geldiğimiz noktayı gösteren stratejik bir dönüm noktasıdır. Yapay zekâ tabanlı uçtan uca menkul kıymetleştirme imkanı sağlayan platformumuz ve sermaye piyasalarını dönüştürmeye yönelik iş modelimizle, dünyada eşine az rastlanır yenilikçi bir model ortaya koyuyoruz. Turcorn 100 kapsamında sunulan mentorluk, finansmana erişim ve uluslararası hızlandırma fırsatları, hedeflerimize ulaşmada önemli katkı sağlayacak. Böyle değerli bir programa seçilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz.”

‘Potansiyeli yüksek girişimleri desteklemeye devam edeceğiz’

Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ise TeamSec’in programa kabul edilişine ilişkin “TeamSec'in fintech ve regtech alanlarında sunduğu yenilikçi finansal teknolojiler ve güçlü küresel ölçeklenme vizyonu, Turcorn 100 Programı’nın stratejik hedefleriyle tam manasıyla örtüşüyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, Türkiye’den çıkan dünya markalarının sayısını artırmak için TeamSec gibi unicorn (Turcorn) potansiyeli yüksek girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

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Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
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İLERİ
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