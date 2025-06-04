THY, TAP Air Portugal ile işbirliğini genişletti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, New Delhi'de düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Genel Kurul Toplantısı'nda duyurulan genişletilmiş anlaşma kapsamında, her iki taşıyıcı da yolcularına mevcut küresel uçuş ağlarının ötesinde daha geniş bir yelpazede kesintisiz seyahat seçenekleri sunacak.

İki havayolu şirketi arasında mevcut kod paylaşım anlaşması kapsamında var olan uçuş noktalarına ek olarak Brezilya, Fas, Katar, Mauritius gibi uluslararası, Dalaman ve Bodrum gibi yurt içi destinasyonlar ilave edilerek Türkiye ile Portekiz arasındaki alternatif rotalar arttırıldı.

Uçuş ağını genişleten zenginleştirilmiş işbirliği, Türkiye ile Portekiz arasındaki turizm ve iş trafiğinin yanı sıra Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'daki önemli noktalara yönelik seyahatin artmasını teşvik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, işbirliğinin genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TAP Air Portugal ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın genişletilmesi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunurken, yolcularımıza daha fazla esneklik ve geniş bir seyahat yelpazesi sunmaktadır. Bu değerli işbirliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAP Air Portugal Üst Yöneticisi (CEO) Luis Rodrigues ise, uçuş ağlarının yapısı gereği, doğuya bağlantılar kurmak için verimli yollar bulmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bunu başarabilmenin yolu, büyük ortaklarla işbirliği yapmaktan geçiyor. Bu işbirliği, küresel yolcularımıza ve Portekiz topluluğumuza, ortağımız Türk Hava Yolları üzerinden yeni ve cezbedici yerleri ziyaret etmeleri için daha fazla seçenek sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.