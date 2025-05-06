Ticarette yapay zeka dönemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa'nın etkinlikte tanıttığı yeni yapay zeka destekli teknolojiler, ticaretin geleceğini dönüştürmeyi hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli yeni teknolojiler, tüketicilerin yapay zekayı kullanarak aradıkları ürünü bulabilmesine ve satın alabilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca Visa, etkinlikte yeni ürün inovasyonlarını ve stratejik işbirliklerini de duyurdu.

Lansmanın öne çıkan unsuru Visa'nın açıkladığı "Visa Akıllı Ticaret" çözümü olurken, girişimle şirket ödeme ağını yapay zeka destekli ticaretin temellerini inşa eden yazılım geliştiricilere ve mühendislere açtı.

Visa etkinlikte, daha fazla kişiye ve coğrafyaya ulaşabilmek adına, yeni stablecoin işbirliklerini de duyurdu.

Marka, Flex Credential platformunu genişlettiğini açıkladığı etkinlikte, ödeme yapmak ve almak için daha fazla yöntem sunan yeni ürün ve hizmetlerini de tanıttı.

Klarna işbirliği ile Flex Credential'ı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılara sunan şirket, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek tüketicilere daha esnek bir ödeme yöntemi sağlayan "şimdi al sonra öde" banka kartını hayata geçiriyor.

TÜKETİCİLERE FAZLA YÖNTEM SUNULUYOR

Öte yandan, ödeme yapmak ve ödeme almak için visa tüketicilerine Visa Pay ve Visa Accept ile daha fazla yöntem sunuluyor.

Visa Pay'in beta sürümünün, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'daki seçili pazarlarda sunulması planlanırken, Visa Accept'in küçük işletmelere geçerli Visa banka kartlarıyla ödeme alabilmeleri için çözüm sunan yeni bir hizmet olarak öne çıkıyor. Visa Accept, haziranda beta iş ortaklarının kullanımına sunulacak. İlk aktivasyonlar Latin Amerika ve Asya'da gerçekleşecek.

Yapay zeka, alışveriş yapma ve ödeme şekillerini de dönüştürmeye devam ediyor. Lansmanda açıklanan Visa Akıllı Ticaret de yapay zekanın bir ürünü bulmasını ve satın almasını sağlıyor.

Visa Akıllı Ticaret, Visa'nın güvenli ödeme deneyimi sunmak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için 30 yıldır geliştirdiği yapay zeka ve makine öğrenimi deneyimini temel alıyor.

Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung ve Stripe gibi yapay zeka sektörünün lider isimleriyle işbirliği içerisinde olan Visa, küresel ölçekte kişiselleştirilmiş ve güvenli yapay zeka destekli ticareti mümkün kılmayı hedefliyor.

‘ALIŞVERİŞ YAPMA BİÇİMİMİZİ SONSUZA DEK DEĞİŞECEK’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Üst Yöneticisi (CEO) Ryan McInerney, şunları kaydetti:

"Yeni ödeme yöntemleri ortaya çıktıkça, bu ödeme yöntemlerinin her zaman açık, güvenli, emniyetli, ölçeklenebilir ve durmaksızın inovasyonlarla yenilenen bir ağ üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ticareti dönüştürecek ve yapay zeka özellikli ödemelere güvenlik getirecek yeni ürünler ve çözümler sunmak için ağımızın gücünü ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımızı kullanıyoruz."

Visa olarak geçmişte dolandırıcılıkla mücadele etmek ve tüketicileri korumak için yapay zeka teknolojisinden faydalandıklarını vurgulayan McInerney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ise bu teknolojiyi tüketicileri güçlendirmek için kullanacağız. E-ticaretin temellerini değiştirerek daha kişisel, daha güncel ve daha keyifli bir hale getireceğiz. Yapay zeka destekli ticaretin herhangi bir kullanımının yerleşmesi için, ödeme başarının önemli bir unsuru. Ödeme olmadan, ticaret de olmaz. İşte Visa, bu güvenlik ve uzmanlığı getiriyor."

Visa Ürün ve Strateji Direktörü Jack Forestell de yapay zeka asistanlarının market siparişi gibi rutin işlemlerden, yer bulmanın zor olduğu bir restoranda rezervasyon yapmak ya da konser bileti almak gibi daha sofistike araştırma ve karar alma süreçlerine kadar ticarette büyük bir potansiyele sahip olduğunu gördüklerini belirtti.

Forestell, "Bu tüketici deneyimine sihirli bir dokunuş katan ve işlemleri kolaylaştıran bir dönüşüm olurken, alışveriş yapma biçimimizi sonsuza dek değiştiren yeni bir dünya yaratacak." ifadelerini kullandı.

Yakında tüketicilerin bir ürünü aramak, seçmek, satın almak ve alışverişi yönetmek için yapay zeka asistanlarına sahip olacağını anlatan Forestell, şunları kaydetti:

"Bu asistanların yalnızca tüketicilere değil, bankalara ve işletmelere de güvenli ödeme sunmaları gerekecek. Şimdi Visa Akıllı Ticaret ile yapay zeka asistanları tüketicilerin önceden belirledikleri tercihlere göre onların yerine bir ürünü bulabilir, alışveriş ve ödeme yapabilir. Tüketiciler tercihlerini belirleyecek, Visa ise gerisini yönetmeye yardımcı olacak."

Forestell, yapay zeka platformuna katılımı teşvik etmek ve bir numaralı öncelikleri olan güvenli ödeme için yeni yöntemleri desteklemek için yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer alan şirketle çalıştıklarının altını çizerek, "İş ortaklarımızla birlikte, yapay zekanın ticaretin, ödemelerin ve iş dünyasının tüm boyutlarını dönüştürme potansiyelini tamamen benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.