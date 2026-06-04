ToptanTR, büyüme stratejisini genişletiyor

Türkiye’de B2B e-ticaret alanında faaliyet gösteren ToptanTR, yeni yatırım planıyla birlikte büyüme sürecini farklı bir aşamaya taşıyor. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı şekilde büyümesini sürdüren platform, yılın geri kalanında hayata geçirmeyi planladığı 500 milyon TL’lik yatırım ile hem operasyonel kapasitesini hem de teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye genelinde üretici ile esnafı doğrudan buluşturan iş modeliyle öne çıkan ToptanTR, geliştirdiği yapı sayesinde yalnızca bir tedarik platformu olmanın ötesine geçerken; aynı zamanda ticaretin daha hızlı, daha şeffaf ve daha verimli işlemesine katkı sunan bir sistem kuruyor. Platform, bu yaklaşımıyla geleneksel ticaret zincirindeki maliyetleri azaltırken, üretici ve alıcı arasında daha doğrudan bir ilişki kurulmasını mümkün kılıyor.

Aracısız Modelle Genişleyen Ticaret Ağı

Aracıların azalmasıyla birlikte üreticinin pazara erişimi kolaylaşırken, esnaf ve işletmeler de daha rekabetçi koşullarda ürün tedarik edebiliyor. Bu yapı, ticaretin her iki tarafı için de sürdürülebilir bir zemin oluştururken; tedarik süreçlerinde hız ve öngörülebilirlik gibi unsurların öne çıkmasını sağlıyor. ToptanTR, bu modeli daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, platform üzerindeki ticaret hacmini de dengeli şekilde büyütmeyi planlıyor.

Teknoloji Yatırımları ile Güçlenen Altyapı

Yatırım planının önemli bir bölümünü teknoloji oluştururken, platformun altyapısı tamamen yerli yazılım ekibi tarafından geliştirilen CommerceMinder sistemi üzerine kuruluyor. Bu sayede ToptanTR, veri odaklı yönetim kabiliyetini artırırken, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve kesintisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Geliştirilen teknolojik yapı, platformun ölçeklenebilirliğini desteklerken, ticari süreçlerde daha sağlıklı karar alınmasına da katkı sunuyor.

Dengeli Büyüme ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Yeni yatırım süreciyle birlikte ToptanTR hem satıcı hem de alıcı tarafında büyümeyi sürdürmeyi hedeflerken; oluşturduğu ekosistemle Türkiye genelinde KOBİ’lerin ve esnafın dijitalleşme sürecine katkı sağlamayı sürdürüyor. Platform, sadece ticaretin dijitalleşmesini değil, aynı zamanda daha adil ve erişilebilir bir yapıya kavuşmasını da odağına alıyor.

ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, yatırım sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Bugün ticarette asıl dönüşüm, yalnızca dijitalleşme ile sınırlı değil; aynı zamanda daha şeffaf, daha verimli ve daha erişilebilir bir yapı kurmakla mümkün oluyor. Bizim odağımız da tam olarak bu noktada şekilleniyor. Planladığımız yatırımlar ile üretici ile esnaf arasındaki bağı güçlendirirken, ticaretin tüm tarafları için sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

