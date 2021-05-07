Toyo Matbaa Mürekkepleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik hareketine katıldı.

Ambalaj ve basım sektörlerine hizmet sunan Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toyo Matbaa Mürekkepleri, UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartı, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesini desteklediğimizi belirtmekten memnuniyet duyarım. Bu vesileyle söz konusu ilkeleri kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik niyetimizi belirtiyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada gelişmeleri yakından takip ederek, toplumumuzun kültürel ve ekonomik refah seviyesine ulaşması için katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Her zaman sürdürülebilir ekonomi için iş ortaklarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklandık. Teknoloji ve dijitalleşmeyi iş süreçlerimize dahil ederek Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge Merkezi’yle değişimin ve sektörümüzün öncülerinden biri olmayı başardık. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızda emeği olan, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Sistemleri Direktörü Burcu Atakay da, “Sahip olduğu yönetim sistemleri belgeleriyle birlikte geçmiş yıllarda EFQM ve InvoLİG gibi önemli ödüller kazanan şirketimizin, 10 İlke’ye atmış olduğu imza ile sürdürebilirlik çalışmalarını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda olduğu gibi bugün imzacısı olduğumuz UN Global Compact’in 10 İlkesi ile birlikte yapacağımız çalışmaların başta insan ve toplum olmak üzere tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum.” dedi.