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Türk Hava Yolları'ndan Rolls-Royce açıklaması

Türk Hava Yolları A.O. bugün KAP'a 'Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Rolls-Royce İş Birliği'ne ilişkin açıklama yaptı.

07 Mayıs 2025 | 14:01
Türk Hava Yolları'ndan Rolls-Royce açıklaması

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şöyle: 

Ortaklığımızın 2033 strateji planı çerçevesinde uçak motor bakımı kapasitesinin artırılması amacıyla %100 iştirakimiz Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Rolls-Royce arasında 2027-2048 yıllarını kapsayacak şekilde Airbus A350 ve A330Neo uçaklarına güç veren Trent XWB-84, Trent XWB-97 ve Trent-7000 tipi motorların bakımlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir bakım merkezi kurulmasına yönelik iş birliğinde mutabık kalınmıştır. Bu iş birliği sayesinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yüksek teknolojili motor bakımlarını geliştirme yetkinliği elde ederken, proje kapsamında diğer havayollarına da hizmet ederek %65 ihracat oranı ile ülkemizin katma değerli ihracat hedefine de katkı sağlayacaktır.

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Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
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İLERİ
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