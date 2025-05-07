Türk Hava Yolları'ndan Rolls-Royce açıklaması

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şöyle:

Ortaklığımızın 2033 strateji planı çerçevesinde uçak motor bakımı kapasitesinin artırılması amacıyla %100 iştirakimiz Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Rolls-Royce arasında 2027-2048 yıllarını kapsayacak şekilde Airbus A350 ve A330Neo uçaklarına güç veren Trent XWB-84, Trent XWB-97 ve Trent-7000 tipi motorların bakımlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir bakım merkezi kurulmasına yönelik iş birliğinde mutabık kalınmıştır. Bu iş birliği sayesinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yüksek teknolojili motor bakımlarını geliştirme yetkinliği elde ederken, proje kapsamında diğer havayollarına da hizmet ederek %65 ihracat oranı ile ülkemizin katma değerli ihracat hedefine de katkı sağlayacaktır.