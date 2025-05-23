Türk Hava Yolları’ndan yapay zeka hamlesi

Red Hat OpenShift AI ve Red Hat OpenShift'i kullanan Türk Hava Yolları, saatler yerine dakikalar içinde yeni geliştirme ortamları oluşturabiliyor. Proje ile, kurum içindeki veri bilimciler kurum genelindeki verileri daha etkin kullanabilir hale gelirken, uygulama dağıtım süreçlerinin hızı da iki katına çıktı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları; Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika kıtalarında 353 noktaya tarifeli seferler düzenleyen geniş bir küresel ağa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 90 bin çalışanı ile Türk Hava Yolları, hem işletmeden tüketiciye (B2C) hem de işletmeden işletmeye (B2B) segmentleri de dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, yapay zeka yardımıyla tüm süreç ve hizmetlerinde operasyonel verimliliği yükseltmeyi, teknik bakımı optimize etmeyi, çalışan verimliliğini artırmayı ve hem çalışan hem de müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladı. Bu hedefi desteklemek için de kapsamlı ölçeklenebilirlik ihtiyacı ve açık kaynak yapısı nedeniyle Red Hat'i seçti.

Açıklamaya göre, Red Hat OpenShift AI’ın kaynak sağlama ve otomatik ölçeklendirme yetenekleri sayesinde projelerin ölçeklenmesi artık otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu da operasyon ekiplerinin katma değerli projelere odaklanmasına olanak tanıyor. Gömülü izleme sistemleri, hataları otomatik olarak gidererek hem zaman kazandırıyor hem de ekiplerin daha bağımsız çalışmasını sağlarken bakım maliyetlerini azaltıyor. Kaynakların yeniden tahsisi konusundaki engeller ortadan kalktığı için artık birden fazla veri bilimcisi aynı veri setlerini eşit şekilde kullanabiliyor. Red Hat OpenShift üzerinde çalışan sistemle, mühendisler için özel ortamlar saatler yerine dakikalar içinde oluşturulabiliyor. Bu sayede ekipler, yeni teknolojileri hızla keşfederken yenilik yapma fırsatı da yakalıyor.

GÜNLÜK YAPAY ZEKA GERÇEK OLDU

Türk Hava Yolları için ekiplerin yapay zekayı günlük operasyonlarında kullanabilmesini sağlamak büyük bir öncelikti. Amaç, kendi yapay zeka projelerini geliştirebilecek yeni nesil bir "vatandaş veri bilimcisi" profili oluşturmaktı. Yeni platformla birlikte hem iş birimleri hem de veri ekipleri sistemlere çok daha kolay erişip geliştirme yapabiliyor. Turkish Technology tarafından yürütülen yapay zeka projeleri, gelir artışı sağlarken operasyonel maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu dönüşümün bir parçası olarak Red Hat OpenShift AI kullanımı, uygulama aşamasındaki verimliliği de artırdı ve süreci daha etkin hale getirerek uygulama hızını iki katına çıkardı.