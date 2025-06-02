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Türk Hava Yolları yeni iş anlaşmasını duyurdu

Türk Hava Yolları A.O (THYAO) bugün KAP'a Thai Airways ile ortak iş anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

02 Haziran 2025 | 09:42
Türk Hava Yolları yeni iş anlaşmasını duyurdu

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilendirmesi şöyle:

GELİR PAYLAŞIM MODELİ

Ortaklığımız ve Thai Airways arasında İstanbul-Bangkok hattında gelir paylaşım modeli üzerine bir Joint Business Agreement (JBA) anlaşması imzalanmıştır. Bu sayede, ilgili rotada iki hava yoluna ait kapasitenin birlikte kullanılarak yolcu sayısı ve gelirinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili ülke rekabet kurulları ve otorite onaylarına tabi olan 3 yıl (+2 yıl opsiyonel) süreli anlaşmanın, izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, Kış 2025/2026 tarife döneminde yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulumuz sürecin henüz neticelendirilmemiş olması nedeniyle içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimalini göz önüne alarak, Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 16.05.2025 tarihinde kararlaştırdığı söz konusu anlaşmanın kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. 

İşbu açıklama ilgili sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle yapılmaktadır.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
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