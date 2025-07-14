Türk şirketi, Mısır'daki 6. fabrikasının temelini Süveyş'te attı

Temel atma törenine Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin, Süveyş Vilayeti Valisi General Tarık Hamed eş-Şazli, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu katıldı.

Törende Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Cemaleddin, Süveyş Vilayeti Valisi General Şazli, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ve Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Keserlioğlu birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Şen, Mısır'daki Türk yatırımlarının her iki ülkenin menfaatine, kazan-kazan temelinde hızla geliştiğine işaret ederek bu ilave yatırımların Türk firmalarının yeni pazarlara açılması ve belli ölçüde de iç pazarı değerlendirmek maksadıyla yapıldığına işaret etti.

Mısır'ın altyapısı, bölgesel ve küresel ticaret entegrasyonları, pazarlara yakınlığı, nitelikli ve yeterli iş gücüyle Türk firmalarına uygun yatırım fırsatları sağladığını belirten Şen, bununla beraber Mısır yönetiminin ve Mısır halkının Türk firmalarının ülkedeki varlıklarına ve faaliyetlerine olumlu yaklaşmasının ve iki halk arasındaki kültürel ve sosyal yakınlığın da yatırımların artmasında çok belirleyici olduğunu ifade etti.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Cemaleddin ve Süveyş Vilayeti Valisi Şazli de Türk yatırımlarının Mısır'da artmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Türk firmalarının teknolojileri, know-how'ları ve yönetim kapasiteleri ile birlikte ülkenin sağladığı avantaj, nitelikli iş gücü, altyapı ve pazarlara erişim gibi imkanlarının birleşmesiyle Türk girişimcilerinin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarının ve desteklediklerinin altını çizdiler.

Hayat Kimya'nın toplam yatırımları bu yeni yatırımla beraber 700 milyon dolara yaklaşmış olacak.

Başkent Kahire'nin 6 Ekim şehrinde ve Kızıldeniz'deki Ain Sokhna'da Hayat Kimya'nın iki ayrı yerleşkesi bulunuyor. Ain Sokhna yerleşkesi toplam 400 bin metrekarelik alanda kurulu ve ağırlıkla yarı mamul madde üretiyor.

Yeni fabrikası bebek bezi ve kadın hijyen malzemeleri üretecek ve üretiminin yüzde 25'lik kısmını iç piyasaya, geri kalan yüzde 75'lik kısmını ise dış pazarlara ulaştıracak. Mısır'da 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu yeni yatırımın Mart 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hayat Kimya'nın ülkedeki bu yeni yatırımıyla beraber yaklaşık 2 bin 500 Mısırlıya doğrudan istihdam imkânı sağlanmış olacak. Hayat Kimya, Mısır piyasasında kalitesi ile birlikte hijyen ve sanitasyon malzemelerinde sektöründe liderliği elinde bulunduruyor.

Şirketin Türkiye'den sonra yurt dışındaki en büyük operasyonları Rusya ve İran'la beraber Mısır'da yer alıyor. AA





