Türk Telekom'dan ilk çeyrek değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, öncü iş kollarındaki büyümeyle yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Şirketin konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 45,6 milyar liraya ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kazancı (FAVÖK) yüzde 26,5 artarak 17,9 milyar liraya yükseldi.

FAVÖK marjı ise yıllık bazda 260 baz puan iyileşme ile yüzde 39,3 oldu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 27,7'lik artışla 8 milyar liralık yatırım gerçekleştirirken, net karını yıllık bazda yüzde 45,2 artırarak 5,1 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye'yi uçtan uca ören fiber ağ çalışmalarıyla 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısını sağlayan Türk Telekom'un yılın ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometre oldu.

Şirketin, fiber hane kapsaması 33,2 milyona, fiber abone sayısı da 13,9 milyona yükseldi. Bu abonelerin 8,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 5,6 milyonu FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerinden oluştu.

Şirketin geçen yılın aynı dönemde yüzde 85,7 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı da yüzde 90,1'e yükseldi.

ABONE SAYISI 53 MİLYONU GEÇTİ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren şirketin yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 53,6 milyona çıktı.

Türk Telekom, mobil yeni abone kazanımında 2014'ten bu yana en güçlü birinci çeyrek performansını kaydetti. Şirketin, son 12 aylık faturalı net abone kazanımı 2,1 milyona ulaştı.

‘2025 YILI ÖNGÖRÜLERİMİZİ KORUYORUZ’

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yenilikçi vizyonları ve teknoloji birikimleriyle Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yıla sabit internet ve mobil performansımızdaki gücümüzü koruyarak oldukça başarılı bir başlangıç yaptık.

Daha önce paylaştığımız 2025 yılı öngörülerimizi koruyoruz. Bununla birlikte, baz senaryomuzdan farklı senaryolara hazırlıklı olmak için hem yerel hem de küresel haber akışını dikkatle takip etmeyi sürdürüyoruz. Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye hedefi ile var gücümüzle çalışmaya ve bölgemizde dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye devam edeceğiz."

‘MOBİLDE BEKLENTİLERİ AŞTIK’

Mobil iş kolundaki etkili stratejilerini sürdürdüklerinin altını çizen Önal, yeni yılın ilk çeyreğini mobilde beklentileri aşan bir performansla tamamladıklarını vurguladı.

Mobil segmentte çeyreklik bazda 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayılarını 27,9 milyona yükselttiklerini aktaran Önal, "Faturalı segment sergilediği güçlü ivmeyi sürdürerek 593 bin net abone kazanımıyla 2023 dördüncü çeyrekten bu yana en yüksek çeyreklik performansına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Önal, yeni abone kazanımının 2014'ten bu yana en güçlü birinci çeyrek performansını kaydettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece, son 12 aylık faturalı net abone kazanımı 2,1 milyona ulaşarak tarihi bir zirveyi gördü. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında bir kez daha en çok tercih edilen operatör olarak bu alanda çeyreklerdir sürdürdüğümüz liderliğimizi koruduk. Yüksek kaliteli altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimiz ile mobildeki güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz."

‘5G ALANINDA ÖNCÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ’

Önal, 81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağlarıyla 5G ve ötesi teknolojiler için güçlü altyapı sunduklarına değinerek, LTE baz istasyonlarının yüzde 54'ünü fiberle bağladıklarını, bu oranın Avrupa'da 2030 için hedeflenenin üzerinde olduğunu vurguladı.

Fiberin gücünü mobile aktararak 5G'ye geçişin güvencesi olan "fiber mobilite çağı"nı başlattıklarının altını çizen Önal, "Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

GES YATIRIMLARI

Güneş enerjisi santralleri (GES) yatırımlarına değinen Önal, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Önal, GES yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı amaçladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam enerji tüketimimizin yüzde 65'ine tekabül edecek 405,8 megawatt elektrik (MWe) GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarımızı bitirdik. Üç aşamalı bu yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projemizin kurulum çalışmalarına başladık. Bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız proje, 96 MWe'lik enerji üretimiyle Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olacak. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek 'A' Liderlik seviyesine ulaşmak, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir."