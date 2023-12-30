ARA
Bist 100
7470,18
1%
Bist 100
Dolar/TL
29,4981
0,1654%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6311
-0,1227%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
-0,2381%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,37
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Turkcell, lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower adlı iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

30 Aralık 2023 | 09:11
0
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda devredilmesi planlanan bazı varlıklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şirketin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

Beher pay fiyatı ve toplam tutarın kapanışta belli olacağı aktarılan açıklamada, satış sonrasında söz konusu varlıklarda iştirak oranı ile oy kullanma haklarının sıfırlanacağı bildirildi.

Buna göre, nominal bedel üzerinden lifecell LLC 12 milyar 711 milyon 848 bin 745 Ukrayna Grivnası, LLC Global Bilgi 47 milyon 226 bin 374 Ukrayna Grivnası ve LLC Ukrtower 1 milyar 964 milyon 40 bin 941 Ukrayna Grivnası tutarıyla gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından satılacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,37 0,02%
  • ALTIN ONS 2062,74 -0,19%
  • BIST 100 7470,18 1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4981 0,1654%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6311 -0,1227%
  • EURO/USD 1,1039 -0,2381%
  • INGILIZ STERLINI 1,27484 0,12213%
  • JAPON YENI 140,981 -0,272%
  • KANADA DOLARI 1,32497 0,16253%
  • RUS RUBLESI 89,25 0,8475%
Günün En Çok Okunanları
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu
Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
GERİ
İLERİ
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL