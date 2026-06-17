ARA
DOLAR
46,30
0,04%
DOLAR
EURO
53,60
-0,26%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İlk 10'da hangi şirketler yer aldı?

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İlk 10'da hangi şirketler yer aldı?

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin sanayi devlerini belirlediği "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasının sonuçları yayımlandı. Listede ilk üç sıra geçen yıla göre değişmezken, bu yıl dört yeni şirket daha listeye eklendi.

Ekonomist
Ekonomist
Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İlk 10'da hangi şirketler yer aldı?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2025 yılına ilişkin hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları yayımlandı. 

TÜPRAŞ, üretimden satışlar bazında 698,8 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korurken, onu 538,3 milyar liralık üretimden satışla Ford Otomotiv izledi. 

Star Rafineri ise 327,9 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. İlk üç sıranın geçen yıla göre değişmediği listede, ilk 10'a giren sanayi kuruluşları hangileri oldu? İşte o şirketler...

1 10- Mercedes-Benz Türk A.Ş.

10- Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 126.983.846.962 TL

2 9- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

9- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 130.249.849.498 TL

3 8- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

8- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Üretimden satışlar (Net): 138.780.059.253 TL

4 7- Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

7- Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 140.894.845.580 TL

5 6- Arçelik A.Ş.

6- Arçelik A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 165.720.710.029 TL

6 5- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

5- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 206.261.752.184 TL

7 4- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

4- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 235.451.564.919 TL

8 3- Star Rafineri A.Ş.

3- Star Rafineri A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 327.854.252.634 TL

9 2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 538.267.883.167 TL

10 1- Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

1- Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Üretimden satışlar (Net): 698.789.218.726 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL