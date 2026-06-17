Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İlk 10'da hangi şirketler yer aldı?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2025 yılına ilişkin hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlar bazında 698,8 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korurken, onu 538,3 milyar liralık üretimden satışla Ford Otomotiv izledi.

Star Rafineri ise 327,9 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. İlk üç sıranın geçen yıla göre değişmediği listede, ilk 10'a giren sanayi kuruluşları hangileri oldu? İşte o şirketler...