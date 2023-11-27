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TUSAŞ'ta yılın son günleri hareketli geçecek

AA'nın derlemesine göre Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) hareketli günlere hazırlanıyor. Habere göre TUSAŞ yılın geri kalanında insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

27 Kasım 2023 | 23:55
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TUSAŞ'ta yılın son günleri hareketli geçecek

Habere göre ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

KAAN için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. KAAN'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.

 

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