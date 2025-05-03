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Ülker, Özbekistan’da büyümeyi hedefliyor

Kazakistan’daki çikolata ve bisküvi fabrikasında 25 yıldır üretim yapan Ülker, Orta Asya’daki varlığını Özbekistan’da kurduğu ticari şirketi pladis Confectionary ile güçlendirdi. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Taşkent’te açılışını yaptıkları ‘Direkt Dağıtım Merkezi’ ve geniş bayi ağıyla Ülker ürünlerini binlerce noktada Özbek tüketicisine ulaştıracakları bilgisini verdi.

03 Mayıs 2025 | 10:24
Ülker, Özbekistan’da büyümeyi hedefliyor

Ülker, 25 yıldan bu yana çikolata ve bisküvi fabrikasıyla üretim yaptığı Kazakistan’ın ardından, nüfusu ve artan ticaret potansiyeliyle bölgenin önemli ülkelerinden Özbekistan’da tüketicilerine ulaşmak için önemli bir adım attı ve Orta Asya’daki varlığını Özbekistan’da kurduğu ticari şirketi pladis Confectionary ile güçlendirdi. Açılışı yapılan şirket ve faaliyete geçirilen Direkt Satış Dağıtım Merkezi, Özbekistan’ın 12 farklı şehrindeki bölge bayilikleri ve tüm satış kanalları aracılığıyla ürünlerini Özbek tüketicisiyle buluşturacak.   

Başkent Taşkent’teki şirket bünyesindeki depo ve satış ofisinin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Suavi Önal, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, pladis Global Tedarik Zinciri Lideri Mario Reis ve pladis Orta Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Yurtgüder’in katılımıyla gerçekleştirildi.

‘30 BİN SATIŞ NOKTASINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Orta Asya’nın en hızlı gelişen pazarlarından Özbekistan’daki yatırımlarının bölgedeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.  Güçlü iş ortaklıkları ve yerel ihtiyaçlara uygun stratejilerle büyüdükleri Orta Asya’daki bu adımın, 38 milyona yaklaşan nüfusuyla Özbekistan gibi dinamik ve yüksek potansiyelli bir pazardaki varlıklarını güçlendirmek için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özgür Kölükfakı, şöyle devam ediyor: 

“Yeni kurduğumuz Direkt Satış Dağıtım Merkezimiz aracılığıyla yalnızca başkent Taşkent’te 5 bin satış noktasına, bölge distribütörlerimiz aracılığıyla da diğer şehirlerde 25 bin satış noktasına olmak üzere toplamda 30 bin aşkın noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız; ilk yıl içerisinde 105 farklı ürünümüzü bu satış noktalarına haftalık düzenli ziyaretlerle ulaştırmak. Son yıllarda ekonomik reformlarla yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelen Özbekistan’da kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Marka ve ürünlerimizle Özbek tüketicilerimize de her lokmada mutluluk vereceğiz. Taşkent’te açtığımız Direkt Satış Dağıtım Merkezi’mizin ve yeni ticari yapımızın yalnızca Ülker’in bölgedeki sürdürülebilir büyümesine değil, Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü ticari bağların daha da güçlenmesine de katkı sunacağına inanıyoruz.”

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GERİ
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