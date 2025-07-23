ÜNLÜ & Co, Euromoney’de üst üste ikinci kez “Türkiye’nin En İyisi” seçildi

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co; finans dünyasının saygın yayıncılarından Euromoney tarafından düzenlenen 2025 Euromoney Securities Houses Awards’da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Best Securities House in Türkiye – Türkiye’nin En İyi Menkul Değerler Şirketi” ödülüne layık görüldü. Finans dünyasında küresel bir referans kabul edilen bu ödül programı, Avrupa’dan Amerika’ya dört kıtada finans ve yatırım alanında öne çıkan kurumları ödüllendiriyor.

Uluslararası alanda bir kez daha takdir edilen ÜNLÜ & Co, bu ödülle birlikte Euromoney’den son 10 yılda toplam 8 ödül kazanmış oldu. Geçmişte “Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Pazar Lideri” ve “Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı” gibi kategorilerde de ödüle layık görülen ÜNLÜ & Co, finans sektöründeki liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Uluslararası alanda aldıkları takdirden mutluluk duyduğunu ifade eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü şu açıklamayı paylaştı: “Türkiye’nin öncü finans kuruluşlarından biri olarak, Euromoney tarafından bir kez daha “Türkiye’nin En İyisi” seçilmekten memnuniyet duyuyoruz. Yüksek nitelikli danışmanlık hizmetlerimizin uluslararası düzeyde istikrarlı şekilde takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. ÜNLÜ & Co olarak, yerel ve uluslararası piyasalarda 30 yıla yakın tecrübemiz ve bütünsel danışmanlık yaklaşımımızla müşterilerimize değer katmayı sürdüreceğiz.”