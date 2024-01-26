ARA
Bist 100
8346,28
2,16%
Bist 100
Dolar/TL
30,3224
0,2253%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9433
0,1559%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0853
0,119%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1967,37
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı

Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı

Novartis, Türkiye'den çekildiklerine yönelik bilgi ve yorumların tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

26 Ocak 2024 | 22:37
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı

Novartis'ten yapılan açıklamada, Novartis Türkiye'nin, ülkede 60 yılı aşkın süredir bini aşkın çalışan ve Kurtköy'deki fabrika ile hastaların yaşamına değer katma misyonuyla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli ürünlerimiz ile ilgili ilaç depolarına ilettiğimiz bir bilgilendirme mektubunun kamuoyuna yansıması, paydaşlarımızın doğal bilgi taleplerine yol açmıştır. Bu taleplere karşılık vermek adına yapmış olduğumuz ve doğrudan muhataplarına iletilen bilgilendirmeler, basında çeşitli haberlere konu olmuştur. Söz konusu haberlerin bir kısmında ülke operasyonumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili spekülatif yorumların yer almasından ötürü şirketimiz tarafından bu açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Novartis'in ülkemizden çekildiğine yönelik bilgi ve yorumların tamamı asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Novartis'in birincil önceliğinin hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda, 1955'ten beri faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde sağlık hizmetlerini iyileştirmeye, hastaların yaşamlarında fark yaratmaya ve paydaşlarımızla birlikte ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadesi kullanıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1967,37 0,13%
  • ALTIN ONS 2018,53 -0,08%
  • BIST 100 8346,28 2,16%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,08 0,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34453 -0,2056%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,75 0,8019%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3224 0,2253%
  • EURO/DOLAR 1,0853 0,119%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9433 0,1559%
  • STERLIN/DOLAR 1,27017 -0,03778%
Günün En Çok Okunanları
2024’te öne çıkacak 5 meslek
Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü
Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre uzatıldı
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre uzatıldı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Apple'dan 27 ülkede App Store dışından uygulama indirmeye izin
Apple'dan 27 ülkede App Store dışından uygulama indirmeye izin
2023'te yerli ve yabancı yatırımcı finansal piyasalarda parayı neye yatırdı?
GERİ
İLERİ
2024’te öne çıkacak 5 meslek
Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre uzatıldı
Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre uzatıldı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre uzatıldı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Apple'dan 27 ülkede App Store dışından uygulama indirmeye izin
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL