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Vepara'da üst düzey atama

Vepara'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı koltuğuna Eren Mergen oturacak.

18 Ağustos 2023 | 18:14
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Vepara'da üst düzey atama

Online ödeme alma, POS ve dijital cüzdan hizmetleri sunan Vepara'nın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Mergen oldu

Şirket açıklamasına göre Koç Üniversitesi Makine Mühendisi olan Eren Mergen çeşitli kurumsal markalarda satış ve pazarlama alanında tecrübe sahibi bir isim. Satış müdürlüğü ve direktörlük görevlerini üstlenerek kurumsal markaların büyüme stratejilerinin şekillenmesinde rol alan Mergen, yeni göreviyle ilgili inovasyonun ve teknolojinin öncü olduğu bir şirkette görev alacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtiyor: "Edindiğim deneyimleri, kurumsal satış ve pazarlama stratejilerini ve uluslararası büyümeyi bir araya getirerek Vepara'nın başarısına katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" 

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