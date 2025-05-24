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Visa ve Ubisoft’tan stratejik iş birliği

Visa, oyun sektörünün önde gelen markalarından Ubisoft ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa genelini kapsayan bu üç yıllık anlaşmayla, Visa kullanıcıları özel içerikler, kampanyalar ve oyun avantajlarıyla buluşacak.

23 Mayıs 2025 | 21:26
Visa ve Ubisoft’tan stratejik iş birliği

Video oyunu yaratıcısı ve yayıncısı Ubisoft ve dijital ödeme şirketi Visa, stratejik bir iş birliğine imza attı. Üç yıl boyunca devam edecek iş birliği ile Avrupa’daki kullanıcıların oyun deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor.  Visa, Ubisoft iş birliği ile Türkiye dahil Avrupa’daki Visa kart sahiplerine, Just DanceTM 2025 de dahil olmak üzere, dünyaca sevilen oyunlarda özel içerikler, Ubisoft+ avantajları ve oyun kodları sunacak. Tüm bu avantajlar Visa’nın özel kampanyaları aracılığıyla seçili kullanıcılarla buluşacak.   

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, Ubisoft ile imza attığımız iş birliğiyle, ödemeler alanındaki uzmanlığımızı oyun dünyasına taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllardır spor ve eğlence alanlarında imza attığımız başarılı sponsorlukları ve iş birliklerini, oyun sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmek heyecan verici. Bu iş birliği ile oyunsever Visa kart sahiplerine çok özel fırsatlar sunacağız. Hem Visa hem de Ubisoft için oldukça heyecan verici olacağına inandığımız bu yolculuğu dört gözle bekliyoruz" dedi.

Ubisoft Stratejik Ortaklıklar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Early ise, "Visa kart sahiplerine özel oyun içi içerikler sunmak amacıyla Visa ile imza attığımız iş birliğimizin heyecanı içerisindeyiz. Oyunseverlere daha fazla avantaj sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.
 

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Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
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