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Yapay zeka ASELSAN'a kazandırdı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN bünyesinde devreye alınan yapay zeka uygulamalarının 1 yılda 650 bin saat işçilik kazancı ve ortalama 35 milyon dolarlık verimlilik artışı getirdiğini bildirdi.

22 Mayıs 2025 | 16:43
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 20:38
Yapay zeka ASELSAN'a kazandırdı

Akyol, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programında yaptığı konuşmada, insanın kas gücünü ortadan kaldıran sanayi devrimi, insanın işlem gücünün yerini alan bilgisayarlardan sonra yapay zeka ile karar verme ve düşünme gücünü neredeyse yerinden edecek bir teknolojiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Yapay zekanın sadece teknolojik olarak ürünlerde değil iş yapış şekillerinde de değişim getirdiğine işaret eden Akyol, bunu yönetmek için 2024 yılı içerisinde ASELSAN Next adında bir program başlattıklarını dile getirdi.

ASELSAN'da 7 ana alanda yapay zeka uzmanlarının devreye alındığı, yenilerinin yolda olduğu bilgisini veren Akyol, "ASELSAN bünyesinde devreye alınan yapay zeka uygulamaları 1 yılda 650 bin saat işçilik kazancı ve ortalama 35 milyon dolarlık verimlilik artışı getirdi. Şirketin verimlilik rasyosunda geçen sene yüzde 5'lik iyileşme oldu." dedi.

Akyol, bunun yanında elektronik harp sistemleri, sonarlar, hava savunma sistemleri, insansız deniz araçları, deniz elektro-optik sistemleri, hava elektro-optik sistemleri ve güdüm teknolojileri gibi alanlarda yapay zekadan yararlandıklarını bildirdi.

ASELSAN'da 50 yıldır bir çalışma yaparken mekanik, elektronik ve yazılım tasarım süreçleri yürüttüklerine işaret eden Akyol, son 2 yıldır bunlara yapay zeka tasarım sürecini eklediklerini vurguladı.

Ahmet Akyol, altyapı anlamında da kuantum bilgisayarı hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

 

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