Nuh Çimento, 2019 rakamlarına göre, ihracatını yüzde 151,8 oranında artırarak 118 milyon 748 bin dolara çıkarttı. Bu artış, şirketi ihracat sıralamasında birinciliğe taşıdı.

Onu sırasıyla Ulusoy Un Sanayii ve Unsan Un Sanayii izledi. Ekonomist Dergisi Anadolu 500 büyük araştırmasının sonuçlarına göre, Kocaeli merkezli Nuh Çimento Sanayii, ihracatını en çok artıran şirket oldu.

Şirket, 2019 yılı rakamlarına göre ihracatını yüzde 151,8 oranında yükseltti. 2018 yılında 47 milyon 161 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Nuh Çimento, ihracatını 2019 yılında 118 milyon 748 bin dolara yükseltmiş oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.