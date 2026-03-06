"Yönetim kurulumuzda kadın temsili yüzde 50'ye çıktı"

Rönesans Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütünsel bir bakışla ele almak, iyi örnekleri paylaşmak ve özel sektör, sivil toplum - akademi ile uluslararası kuruluşların ortak sorumluluğunu konuşmak üzere, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış: Özel Sektör–STK-Akademi–IFI İş Birliği Konferansı” düzenledi.

Konferansta yaptığı konuşmada, 40 bin kişilik bir ekip olduklarını ve farklı sektörlerde yılda yaklaşık 200 milyon insana temas ettiklerini söyleyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, bu nedenle aldıkları kararların yalnızca şirket sınırları içinde kalmadığını, daha geniş bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Kayaalp, “Etki alanımızın sorumluluğunu ciddiye alıyoruz. İnşaat sektöründe doğmuş bir kurumuz. ‘Bu sektör değişmez’ denilen bir yerden geliyoruz. Bugün ise, halka açık şirketimizin yönetim kurulunun yüzde 50’si kadın. Holding yönetim kurulunda ise bu yıl kadın temsil oranını yüzde 50’ye yükseltiyoruz. Kadın yönetici oranımız yüzde 49. Grup genelinde kadın çalışan oranımız her yıl artıyor ve sektör bazında dünya ortalamasının üzerindeyiz. Bunlar benim için çok gurur verici rakamlar ve bizim için çok önemli, takip ediyoruz; daha gidecek yolumuz var” dedi.

Kadınların güvende olmadığı bir yerde, sayıların tek başına anlamlı olmadığını ifade eden Kayaalp, “Bu nedenle Business Against Domestic Violence öncülüğünde Ev İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı hayata geçirdik. Çalışanlarımız için kurum içi destek mekanizmaları kurduk. Kurum dışı destekler için iş birlikleri yaptık. 19.000 çalışan ve paydaşımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik” diye konuştu.

"Kadın kaynakçılar yetiştiriyoruz"

Hastanelerde 90 milyon hastaya hizmet verdiklerini ve bu rakamın 54 milyonunun kadın olduğunu anlatan Kayaalp, şunları söyledi: “Kadın sağlığına yönelik kritik teknolojileri ülkemize kazandırdık. HPV aşısını hem kadın hem erkek çalışanlarımız için sağlık sigortası kapsamına alan ilk kurumlardan biri olduk. Ceyhan’da İlçe Sağlık ve Eğitim Müdürlüğü ile bölge okullarındaki kız çocuklarına HPV aşısı uygulamasını hayata geçirdik. Yine aynı bölgede, mamografi taraması ile 1.500 kadına ulaşmayı planlıyoruz. Sivas’taki yenilenebilir enerji projemizde ise bugüne kadar 6.600’den fazla kadına meme kanseri taraması yaptık.”

Türkiye’nin farklı illerinde 12 AVM’leri olduğunu hatırlatan Kayaalp, “Bir yılda 114 milyon kişiyi ağırladık. AVM’lerde kadın girişimcileri destekleyen modeller geliştirdik. Kadınların ürünlerini güvenle satabilecekleri, sürdürülebilir bir gelir yaratabilecekleri alanlar oluşturduk.

Kahramanmaraş’ta düzenlediğimiz Kadın Emeği Festivali ve diğer etkinlikler ile, depremden etkilenenler başta olmak üzere 400 kadının kendi işini kurmasına vesile olduk. Ayrıca Adana Ceyhan’daki yatırımlarımızda bir ‘kaynakçı okulu’ kurduk ve bu okuldan mezun olan kadınlar bugün iş hayatında” diye anlatıyor.

45 binden fazla kadın ve çocuğa ulaşıldı

Deprem bölgesinde, UNFPA, UNICEF, Sivil Toplum için Destek Vakfı gibi paydaşlarla ve Rönesans Eğitim Vakfı gönüllüleriyle 45 binden fazla kadın ve çocuğa ulaştıklarını söyleyen Kayaalp, “Çünkü kriz zamanlarında en ağır yükü kadınların ve çocukların taşıdığını biliyoruz” diyor.

İş hayatında ve toplumsal alanda kadınların güçlenmesine katkı sunmanın en anlamlı sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Kayaalp, “Eşitlik ancak hayatın her alanında mümkün olduğunda anlamlı. Tüm bu çalışmalarda biz, eşitliği tek bir başlık altında değil; bütüncül bir çerçevede ele alıyor, katılımcı bir kültürle kendi alanında en etkin paydaşlar ile hayata geçiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar; kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, toplumsal hayatta görünür olması, sağlık ve eğitim haklarına eşit erişimi ve kriz zamanlarında yalnız bırakılmaması çerçevesinde oluşturuldu. Bu yolculuk kişisel olarak da benim için çok kıymetli.…” diye ekliyor.

Konferansta konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ise eşitlik ve adalet için, kadınların yaşam döngülerinin her aşamasında, güçlenmelerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Rönesans Holding tarafından düzenlenen konferansta, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış: Özel Sektör–STK-Akademi–IFI İş Birliği Paneli’ de gerçekleştirildi. Panelde, Sabancı Üniversitesi, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) Proje Yöneticisi Esen Özdemir, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Ülke Lideri Özen Tümer, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evren Sesli, Rönesans Holding Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörü Evrim Atalas, gazeteci, sunucu ve yazar Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtladı.