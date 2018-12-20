20 milyon dolarlık yatırım yapacağız
Olmuksan International Paper, 2019’a temkinli giriyor. 2019’da 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlayan şirket yüzde 6 büyüme hedefliyor.
Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “2019, temkinli olunması gereken bir fırsat yılı” diyor. Olmuksan International Paper Genel Müdürü Ergun Hepvar, 2019’u temkinli olunması gereken bir fırsat yılı olarak değerlendiriyor.
Bu doğrultuda yatırımlara devam edeceklerini belirten Hepvar ile şirketin önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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