Petroyağ Endüstriyel Yağlar AR-GE bölümü, 2016 yılında Sanayi Bakanlığı’ndan onaylı bir AR-GE merkezine dönüştü. Petroyağ Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, “Büyümeyi en çok ihracat, yeni projeler, AR-GE çalışmaları ve diğer grup şirketleri ile yapacağız. 2022 yılında Avrupa’da yatırım yapmayı planlıyoruz” diyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Ünal Soysal 1993 yılında Texaco’nun Türkiye’den çıkmaya karar vermesiyle deneyimlerini yansıtacağı Petroyağ Endüstriyel Yağlar’ı kurdu.

Petroyağ, Türk sanayisinin ihtiyacı olan yağları ithal eden bir ofisten bugün 45 bin mt üretim yapabilen ve endüstriyel yağ pazarındaki en büyük üçüncü firmaya dönüştü.

Geçen 27 yıl boyunca 700’e yakın önemli sanayi kuruluşlarının endüstriyel yağlar ve kimyasallar tedariğını yaparak Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasına 10 yıldır girmeyi başarıyor.

Her zaman niş alanlara odaklandıklarını söyleyen Petroyağ Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, “Büyümeyi en çok ihracat, yeni projeler, AR-GE çalışmaları ve diğer grup şirketleri ile yapacağız. Son beş yılda iki yeni şirket ile toplam istihdamımızı iki katından fazla artırdık.

2022 yılında Avrupa’da yatırım yapmayı planlıyoruz. En büyük hedefimiz Petroyağ’ı uluslararası bir endüstriyel yağ markası haline dönüştürmek” diyor.

Soysal ile şirketin AR-GE projelerini ve büyüme hedeflerini konuştuk.

Pandemiden nasıl etkilendiniz? 2020 yılını nasıl tamamladınız?

Bizler öncelikle direkt olarak çalışanlarımızın sağlığına odaklandık ve çok hızlı aksiyon alarak evden çalışma ve fabrikadan çalışma düzeni ayırdık. Evden işini yapabilecek tüm personeli evlerine gönderdik. Riski minimuma indirdik. Tüm çalışanlarımız ile video toplantı yaparak önce güvende olmaları sağladık.

Dijital altyapımız sayesinde evlere geçtiğimizde sorun yaşamadık. Üretimde bir kayıp yaşamamakla beraber tüm müşterilerimize zamanında tedarik yaptık. Pandemi gibi bir dönemde birçok firmanın tersine istihdamımızı arttırdık. AR-GE’ye sekiz olmak üzere toplam 12 personeli bünyemize kattık.

Büyümeye devam ettik ama küresel sorunlar bizleri de etkiledi. Hammadde fiyatları ile beraber navlun fiyatlarında aşırı artış sürekli fiyatlarımızı etkiledi. Çok derin hesaplamalar sayesinde hem büyümemizi sürdürdük hem de müşterilerimizi ürünsüz bırakmadık.

2021 yılı büyüme hedefiniz nedir?

Büyümenin AR-GE ve inovasyondan geldiği bir şirketiz. Geldiğimiz konumda Petroyağ artık piyasayı domine eden şirketlerden birisi. Artık farklı alanlarda da söz sahibi olmak istiyoruz. 2021’de bunun için yeni projelerimiz var.

Bunları yeni yatırımlarımız ile destekleyeceğiz. Aynı zamanda 2021 yılında diğer şirketlerimizi de tek çatı altında toplayarak Petroyağ Grup olduk. Bundan sonra Petroyağ Grup ve şirketlerini güzel projelerle daha fazla duyacaksınız.

AR-GE merkeziniz ne zaman kuruldu? Bu merkezde kaç kişi çalışıyor?

2016 yılında hali hazırda olan AR-GE bölümümüz Sanayi Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE merkezimiz haline dönüştü. 2021 yılı AR-GE bölümü personel sayısı 25’e ulaştı.

Bu yıl gerçekleştirdiğiniz AR-GE çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

2021 yılında ağırlıklı olarak üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamındaki projelere ağırlık verildi. Özellikle üniversite araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilen temel bilim çalışmalarının sanayiye uygulanabilir hale getirilmesi için birçok değerli akademisyen ile ortak çalışmalar başlatıldı. Bunun yanı sıra kamu kurumları ile ortak projeler başlatıldı.

Hem bilgi birikimi hem de fikir alışverişleri karşılıklı paylaşımı ile yeni inovatif ürün çalışmaları devam ettiriliyor. 2021 yılında AR-GE kadromuza ikisi doktoralı olmak üzere altı yeni personel katıldı. 2021 yılındaki en önemli adımlarımızdan biri AB proje çalışmalarına başlanmış olması ve ilk AB 2’li iş birliği projemizin sunulmuş olması.

Bir çalışmamız uluslararası yayın yapan Dalton Transaction Dergisi’nde yayınlandı, bir çalışmamız da ULAKBIM Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı. 2021 yılında iki yeni sektörde ürünlerimiz onaylandı ve satışlarımız başladı.

AR-GE stratejinizin temel unsurları neler?

Uluslararası pazarda rekabet gücünün arttırılması, çevreye duyarlı ürün geliştirme sürecini başlatmak ve ilerleterek tamamlanan AR-GE projelerinin müşteri deneyimine sunulması ve pazarda talep edilebilir bir ürün haline gelmelerinin sağlanması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yaptığımız projelerden elde edilen ürün ve çalışmalar için patent süreçleri başlatıldı ve devam ettiriliyor.

Uzun vadede ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetleriyle birlikte hedeflenen değerli fikri haklar portföyünü genişletmek, belirli alanlarda uzmanlık gerektiren projelerin geliştirilmesinde yerli firmalara da destek sağlamak ve öncü olmak, AR-GE ekosisteminin güçlenmesiyle ülkemizdeki yerli ürün ve hizmetleri geliştirmek, istihdamın artmasını sağlamak, sektörel anlamda yeni teknolojileri bünyemize kazandırmak ve yüksek teknolojiler konusunda akla gelen ilk firma olmak amaçlanıyor.

Cironuzun ne kadarlık bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz? Bu oran yıllar içinde değişim gösterdi mi?

2020 yılında toplam ciromuzun yüzde 4’ünü AR-GE harcamalarına ayırdık. 2017 yılından bu yana bu oran yüzde 1,2’ydi. 2023 yılında hedefimiz ciromuzun yüzde 5’ini AR-GE’ye ayırmak.

AR-GE çalışmalarını yaptığınız yeni ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

AR-GE merkezinde kozmetik, plastik, demir-çelik, alüminyum, asfalt, gıda, oleokimyasallar ve hayvan sağlığı ürünleri başta olmak üzere birçok konuda ARGE çalışmaları devam ediyor. 2021 yılında ise ağırlıklı olarak hayvan sağlığı ürünleri ve biyomalzemeler ile alakalı AR-GE ve proje çalışmaları yapıyoruz.

Büyüme hedeflerinizden bahseder misiniz? AR-GE çalışmalarınızla birlikte orta vadede planlarınız neler?

Türkiye pazarında endüstriyel yağlar kısmında doyuma ulaştığımızı düşünüyoruz, amacımız yerimizi korumak. Büyümeyi en çok ihracat, yeni projeler, AR-GE çalışmaları ve diğer grup şirketleri ile yapacağız. Son beş yılda iki yeni şirket ile toplam istihdamımızı iki katından fazla artırdık. 2022 yılında Avrupa’da yatırım yapmayı planlıyoruz. En büyük hedefimiz Petroyağ’ı uluslararası bir endüstriyel yağ markası haline dönüştürmek.

38 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemideki krizi fırsata çeviren bir firma olmayı başardık. Özelikle pandemi döneminde Avrupa’ya yaptığımız ihracatları bir önceki yıla göre üç katına çıkardık. Bu yakaladığımız ivmeyi düşürmeden devam ettirmek istiyoruz.

“NİŞ ÜRÜNLERDE TEK TEDARİKÇİ KONUMUNDAYIZ”

“Petroyağ, kuruluşundan bugüne özel AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmet satışı ile ön planda oldu. AR-GE kültürünü sonradan kazanan bir firma değiliz. Hem rakiplerimize hem de hizmet verdiğimiz sanayi alanlarında tercih edilen bir firmayız. Özellikle niş ürünler üzerine yapılan AR-GE çalışmalarımız ile hizmet verdiğimiz sektörlerde çoğunlukla tek tedarikçi konumundayız.”