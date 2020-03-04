2,5 yılda 1 milyar TL hacme ulaşacağız - Ekonomist

2,5 yılda 1 milyar TL hacme ulaşacağız
KOBİ’lere hizmet veren bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan KolayBi’nin kurucusu ve CEO’su Gökhan Boyana, QNB Finansbank’ın “Dijital Köprü” kampanyasına dahil olduktan sonra büyüme hedeflerini artırdıklarını söylüyor. Son 6 ayda 75 milyon TL’lik e-fatura ve e-arşiv hacminin KolayBi’ üzerinden sağlandığını kaydeden Boyana, “2,5 yıl içerisinde bu sayının 1 milyar TL’lik hacme ulaşmasını planlıyoruz” diyor.
ARAM EKİN DURAN
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Başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlere ön muhasebe işlemlerini tek bir sistem içinde yürütebilme ve proje bazlı gelir gider takibi gibi hizmetler veren KolayBi’, bulut tabanlı bir ön muhasebe programı.
Şirketin kurucusu ve CEO’su Gökhan Boyana, QNB Finansbank’ın KOBİ’leri geleceğe taşıyacak “Dijital Köprü” kampanyasına kabul edilmelerinin kendileri için büyük bir şans yarattığını söylüyor.
Boyana ile KOBİ’lerin e-Dönüşüm sürecini ve KolayBi’nin hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:
Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?
KolayBi’ eski adıyla NKolayOfis, KOBİ’lerin finansal dijital dönüşümlerini hızlandırmak için geliştirdiğimiz bulut tabanlı bir ön muhasebe programı. Serüvenimiz, 2016 yılında ortağım Cem Taylan Ekinci ile İtalya’da yüksek lisans yaparken başladı. Firmaların geleneksel yollarla gerçekleştirdiği ön muhasebe işlemlerini dijitalleştirmesi gerektiği inancıyla 2017 yılının başında MVP ürünümüzü çıktık.
Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?
Firmalarımız KolayBi’ ile cari hesap, fatura ve stok yönetimi, anlık banka hesap hareketleri gibi takibi zor ön muhasebe işlemlerini tek bir sistem içinde yürütebiliyorlar, proje bazlı gelir gider takibini yapabiliyorlar. Bunlara ek olarak, sanal pos entegrasyonu ile tahsilatlarını hızlandırıyor, e-Fatura/e-Arşiv uygulamalarını kullanarak faturalama süreçlerini kısaltıyorlar. Son 6 ayda Türkiye’de 75 milyon TL’lik e-fatura ve e-arşiv hacmi KolayBi’ uygulama ve altyapıları üzerinden sağlanmıştır. 2,5 yıl içerisinde bu sayının 1 milyar TL’lik hacme ulaş-
masını planlıyoruz.
e-Faturaya geçiş şirketlere ne tür avantajlar sağladı?
Ülkemizde, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini yakından takip edip ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Örneğin tahsilat sürecini kısaltmak amacıyla ürünümüze entegre ettiğimiz Sanal Pos özelliği ve ileride yine geliştirmeyi planladığımız pazaryeri entegrasyonu gibi. 2017 yılında kurulduğumuz an itibariyle e-Fa-tura sürecine geçmiş ve mevcutta kullanan bir firmayız. e-Faturaya geçtikten sonra matbu faturada oluşabilecek olan masraflardan kaçınmış olduk. Kendi ürünümüzü kendi operasyonumuz için de kullandığımız için kullanım esnasında ve e-Faturaya geçiş süreçlerinde müşterilerimizin potansiyel olarak zorlanabileceği noktalarda kendilerine proaktif olarak yardımcı oluyoruz.
“KÖRFEZ ÜLKELERİNE AÇILMA PLANIMIZ VAR”
“Şu an için önceliğimiz Türkiye’de yer alan mevcut ve potansiyel müşterilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı olacak yeni ürün ve çözümler üreterek pazardaki payımızı güçlendirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme konusunda tatmin edici bir noktaya geldikten sonra özellikle bu doğrultuda önemli adımlar attığımız Körfez ülkelerine ve e-Fatura süreçlerine geçmesi planlanan diğer ülkelere açılmayı planlıyoruz. Ürünümüzün ölçeklenebilir bir altyapıda olması pazar analizi kuvvetli olan bir ekibimiz ile beraber iyi iş ortaklıkları ile yurtdışındaki pazarlarda da çok başarılı işler yapacağımıza inancımız tam.”
Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?
Bahsettiğim gibi KolayBi’KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarına çözüm bulabilecekleri bir platform olacak. Bunun için özellikle tüm ödeme ve alış/satış süreçlerini takip edebilecekleri ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda çok yakında platformumuzun ulaşılabilirliğini artırmak için mobil uygulamamızı çıkaracağız.
Bunun dışında Türkiye’deki mali müşavirlerimizin KolayBi kullanan mükelleflerimiz ile uyum içerisinde olmasını sağlayan portalımızı devreye alacağız. Avrupa Birliği’nde PSD2 diye anılan mevzuata yakın bir mevzuat çalışması Türkiye’de de yapıldı. 2021 yılında mevzuat gereği alacağımız lisans ile beraber finansal teknoloji dikeyinde yeni bir çok ürün ile ilgili çalışmalarımıza başladık.
QNB Finansbank ile yaptığınız işbirliği size nasıl geri dönüşler sağlıyor?
QNB Finansbank’ın KOBİ’leri geleceğe taşıyacak Dijital Köprü kampanyası ile e-Dönüşüm ürünlerini ücretsiz sunması ve bu kampanya kapsamına bizi de dahil etmesi büyük bir şans oldu bizim için. Pilot sürecinde olduğumuz bu iş birliği şimdiden birçok KOBİ’nin KolayBi’ uygulaması içerisinden QNB eFinans entegratörü ile e-Fatura ve e-Arşiv fatura kesmesine imkan sağladı. Bu işbirliği ile birlikte mevcut çözümlerimizi çok daha geniş bir kitleye sunma imkanı buluyoruz. Bu kitlenin teknoloji okuryazarlığı oranın yüksek olması, kullanıcılarımızdan aldığımız değerli geri bildirimlerle ürünümüzü ve verdiğimiz hizmetleri geliştirmemiz konusunda bize çok yardımcı oluyor.
Sizce şirketler ‘dijital dönüşüm’ için neler yapmalı?
İlk önce neden dijital dönüşüme ihtiyaç duyabileceklerine bakmamız lazım. Artık firmalarımızın rakipleri sadece yurtiçinde değil yurtdışında da bulunuyor. Bu firmalar ile rekabet sağlayabilmeleri için fiyat zaman maliyetlerinde tasarrufa gitmeleri gerekiyor. Özellikle hedef kitlemiz olan KOBİ’ler için konuşmak gerekirse dijital dönüşüm trendlerini yakalamaları çok önemli. Özellikle finans alanında eski usul yürütülen kağıt defter işleri şirketlere ciddi zaman/para yükü oluyor, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren e-Fatura/e-Arşiv yönetmeliği ile birlikte belli bir cirosu olan şirketlerin zaten dijital dönüşümden kaçmaları mümkün değil. Tam bu noktada KolayBi’ online ön muhasebe programı olarak KOBİ’lerin işlerini kolaylaştırmak için devreye giriyor. Sadece finans için değil mevzuatlar ile beraber gelen dijital dönüşümle birlikte tüm şirketler yürüttükleri çoğu faaliyetlerini dijitale taşıyarak işlerini kolaylaştırıp, tasarruf ettikleri zaman/parayı şirketlerini büyütmek için harcayabilirler.
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