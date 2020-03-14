Kağıt sektöründe bir asırı geride bırakmaya hazırlanan Mopak, dördüncü kuşaktan Ruhi Molay’ın yönetiminde yeni yatırım kararı aldı.

Dalaman’da ofset baskı ve ambalaj sektörüne yönelik üretim yapacak tesis için ilk adımı atan şirket, 250 milyon dolarlık bu yatırımı üç yıl içinde tamamlamayı hedefliyor.

1926 yılında temelleri atılan Mopak bugün 600 milyon TL ciro ile yoluna devam ediyor. Türkiye’de üretilmeyen niş alanlara yatırım yaptıklarını söyleyen Mopak CEO’su Ruhi Molay, Dalaman’da devreye aldıkları yatırımı 2009 yılından beri planladıklarını kaydediyor.

Dalaman’ın yanı sıra Kastamonu’da yapılan ek yatırımla 230 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini söyleyen Molay ile şirketin gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.