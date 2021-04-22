Mapsis Metal’in ortakları Filiz Akkaş ve Pelin Özkal, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildiler. THY, Roketsan, CERN gibi önde gelen kuruluşlara parça üreten girişimciler ABD ve İngiltere’de büyümeyi hedefliyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 14’üncü kez gerçekleşen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda Mapsis Metal’in ortakları Filiz Akkaş ve Pelin Özkal “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi.

Filiz Akkaş, 16 yıl boyunca makine mühendisi olarak çalıştıktan sonra metal sektöründe özellikle alüminyum profil ve parça işlenmesinde üretici eksikliği üzerine kendi şirketini kurmaya karar verdi. 2011 yılında KOSGEB’den aldığı eğitimlerle Mapsis Metal’i kurarak; 350 metrekare alanda üç çalışanla alüminyum, çelik, paslanmaz çelik metaller üzerinde dik ve yatay işlem tezgâhlarında talaşlı imalat üretimine başladı.

Aynı yıl Pelin Özkal ile ortaklığa başladı. Milli ve yerli özgün parçaların üretiminin yanı sıra akıllı binalarda kullanılan akıllı gövdelendirme sistemi ve hava temizleme cihazlarının da üretimini yapan kadın girişimciler, pandemi döneminde ise ultraviyole teknolojisini kullanarak hava temizleme cihazları üretimine başladılar.

Pelin Özkal ve Filiz Akkaş, şirketlerinin başarı hikayesini ve yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattılar.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın