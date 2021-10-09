Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan Almanya’da 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. 26 Eylül’de gerçekleştirilen federal seçimleri, yüzde 25,7 oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti. Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8’ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi.

Sonuçlar, Almanya’da yine bir koalisyon hükümeti dönemi yaşanacağını gösteriyor. SDP’nin başbakan adayı Olaf Scholz, aralık ayı sonuna kadar koalisyon görüşmelerini tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en gelişmiş üçüncü sanayi ülkesi konumunda bulunan Almanya, Türkiye’nin hem ihracatında hem de enerji hariç ithalatında ilk sırada yer alıyor.

Bu nedenle Alman siyasetindeki gelişmeler, Türkiye iş dünyasını da yakından ilgilendiriyor.

Almanya’da yeni hükümet senaryolarını ve yeni dönemin ekonomik ilişkilere olası etkilerini TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın